Nämndsekreterare
2025-10-21
Har du ett stort intresse för offentlig förvaltning och samhällsfrågor? Vill du arbeta i en organisation där du är med och planerar, samordnar och utvecklar våra processer kring nämnd- och ärendehantering? Då är detta en tjänst för dig!
Tjänsten som nämndsekreterare är förlagd till den administrativa enheten som har huvudansvaret för den samlade administrationen av de politiska beslutsprocesserna. Enheten tillsammans med säkerhetsenheten och enheten för hållbar samhällsutveckling tillhör kansliavdelningen. En central avdelning nära kommunledning och politik som utöver beslutsprocesser ansvarar för bland annat juridik, säkerhets- och beredskapsfrågor, social och miljömässig hållbarhet, utredningar samt allmänna val. Sammanlagt är vi 36 personer som arbetar här.
Hos oss på den administrativa enheten är gott samarbetsklimat viktigt, vi värdesätter arbetsglädje och att arbeta tillsammans. Vi erbjuder arbete på plats i vårt nya fina ombyggda kommunhus, alternativt distansarbete när det passar verksamhetens behov.
Från och med den 1 januari 2026 kommer sekreterarorganisationen att gå från att vara decentraliserad till centraliserad. I samband med detta renodlar vi tjänsterna för att bland annat skapa ökad tydlighet och effektivitet. Som en del av förändringen etableras ett sekretariat bestående av både kommun- och nämndsekreterare. Syftet är att samla och höja kompetensen, stärka samordningen och säkerställa ett rättssäkert och enhetligt arbetssätt över hela kommunen.
Vi söker därför fyra nämndsekreterare som tillsammans med våra två kommunsekreterare ska skapa ett starkt och kompetent team som har stora möjligheter att påverka och forma den nya organisationen.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare kommer du att samordna, administrera och hantera ärenden för en eller flera nämnder vars beslutsprocess du har huvudansvaret för. Tillsammans med dina sekreterarkollegor är ni ett expertteam på politisk hantering och beredning av ärenden i Strängnäs kommun. Gemensamt skapar ni en gedigen kunskapsbank och stöttar varandra i ert dagliga arbete.
I arbetsuppgifterna ingår att granska och sammanställa underlag till nämnd och utskott, förvalta nämndens ärendebalanslista, sammankalla och samordna beredningsprocessen, föra protokoll samt utföra efterarbete. Att säkerställa en hög kvalitet samt rättssäkerhet är en självklarhet. Intern rådgivning och vägledning till tjänstepersoner och förtroendevalda ingår som en stor del i arbetet. Utbildningsinsatser förekommer regelbundet.
Förutom att vara nämndsekreterare och den naturliga länken mellan tjänstemän och förtroendevalda, består en del av tjänsten att utveckla och prova nytt. Vi kommer dessutom djupdyka inom de områden som angränsar till huvuduppdraget. Det kan handla om juridik, AI, sammanträdesteknik, GDPR, informationshantering, digitalisering, utbildningsledning eller ett specifikt verksamhetsområde.
Tjänsten kan innebära visst kvällsarbete då nämnderna kan sammanträda på kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* eftergymnasial utbildning med statsvetenskaplig eller juridisk inriktning alternativt annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
* erfarenhet av arbete som kommunsekreterare, nämndsekreterare eller liknande funktion inom offentlig förvaltning.
* förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och är tydlig i din kommunikation.
* hög IT-mognad och är van vid att kunna sätta dig in i nya IT-system. Detta då nämndprocessen är digital.
Som person söker vi dig som gillar ett högt tempo, är processmedveten men samtidigt kan ställa om vid oförutsedda händelser. Du uppskattar att vara drivande, komma med idéer om förbättring och att samverka med många runt omkring dig. Du har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och vilka roller som finns. Du kan sätta på dig de kritiska glasögonen och ifrågasätta samtidigt som du är flexibel och lyssnar in andra. Att vara pedagogisk och att kunna ge kritisk feedback är viktigt för denna roll.
Du är självständig, strukturerad och gillar blandningen mellan att ha ett cykliskt arbete och att ibland ha en vardag som präglas av snabba omställningar. Självklart är du noggrann och ansvarsfull. Hög kvalitet förväntas även under perioder med högre arbetsbelastning.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
