Nämndsamordnare Täby kommun
2025-10-06
Vill du ha en nyckelroll i det demokratiska maskineriet? Bli nämndsamordnare i Täby kommun!
Är du nyutexaminerad jurist eller har du en annan relevant akademisk bakgrund och ett starkt samhällsintresse? Vi söker dig som vill arbeta nära den politiska beslutsprocessen och bidra till att våra nämnder får bästa möjliga förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Vill du vara med och stötta det politiska beslutsfattandet inom områden som kultur- och fritid och miljö- och hälsoskydd? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Om jobbet
Uppdraget innebär att samordna den administrativa processen för kommunala beslut som tas i nämnderna inom kultur- och fritid samt miljö- och hälsoskydd. Som nämndsamordnare ansvarar du bland annat för att planera, dokumentera och samordna de politiska sammanträdena i Täby kommun. I detta har du en nyckelroll genom att hålla ihop beredningen och följa ärendenas gång.
Du samordnar framtagandet av ärenden tillsammans med handläggare i nära samarbete med verksamhetens chefer och förtroendevalda.
Målsättningen är att nämnderna ska få underlag av god kvalitet och att instansernas arbete ska löpa smidigt och rättssäkert.
Arbetet är i huvudsak självständigt men du kommer även att delta i olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt. Det tillkommer viss administration av andra nämnder, utskott och råd. Arbetet omfattar heltid och i huvudsak dagtid, men nämndernas sammanträden och delar av beredningsprocesserna är förlagda till kvällar.
Nämndsamordnargruppen vid kanslienheten i Täby kommun består idag av två kommunsekreterare och fyra nämndsamordnare. Tillsammans arbetar vi som ett team för att stötta verksamheten och säkerställa en välfungerande berednings- och beslutsgång.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som har tidigare erfarenhet från nämndadministration, är nyutexaminerad jurist eller som har en relevant högskoleexamen med inriktning mot offentlig förvaltning, statsvetenskap eller liknande. Du har goda IT-kunskaper och gärna erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem. Kunskaper inom det kommunalrättsliga området och/eller erfarenhet av ärendehandläggning ses som meriterande. I nämndsamordnarrollen behöver man kunskap inom juridik gällande kommunallag och förvaltningslag. Vi söker någon som är intresserad av att lära sig kommunal verksamhet och som önskar erfarenhet inom den kommunala sektorn.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift och är van att anpassa din kommunikation efter målgruppen. Eftersom rollen innebär samarbete med både tjänstepersoner och politiker är det viktigt att du är lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa goda relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett intressant och stimulerande arbete i en spännande organisation då vi är en kommun i stark tillväxt. Som nämndsamordnare arbetar du i en dynamisk miljö med goda förutsättningar för lärande och meningsfulla arbetsuppgifter. Kommunkansliet har medarbetare som förutom nämndadministration arbetar med registratur och valkansli. Kommunkansliets medarbetare har ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte sinsemellan, dessutom består vi av ett härligt, välbalanserat gäng och vi garanterar dig en trygg och rolig arbetsplats där du får möjlighet att utveckla och utvecklas. Under våren 2017 flyttade Täby kommun till ett nytt kommunhus som ligger i nära anslutning till Täby centrum.
På vår hemsida www.taby.se
Publiceringsdatum2025-10-06
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
• Sista ansökningsdag är den 2 november 2025
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid
• Tillsättning sker efter överenskommelse
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.
Täby kommun (org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
Kanslichef
Sandra Nagy sandra.nagy@taby.se 08-55 55 93 62
9541084