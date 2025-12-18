Nämnd- och utredningssekreterare
2025-12-18
I Nora kommun kombineras det bästa av två världar; här samsas lugnet, den rofyllda naturen och stadens vackra träbebyggelse med en expansiv region och en stark kommunal utvecklingsinriktning. I Nora ser vi att utveckling skapas genom ett gott samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv.
Inom den kommunala organisationen pågår ett omställnings-, utvecklings- och digitaliseringsarbete. Som stöd för dessa processer och som stöd för såväl politik som invånare, finns avdelningen för demokrati och säkerhet. Avdelningen är en del av kommunledningskontoret och omfattar nämndsekretariat, kommunarkiv, registrator, personuppgiftsäkerhet, administrativ handläggning och allmänna utredningar, service till kommuninvånare gällande offentliga handlingar samt stöd vid val och demokratiskt arbete.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Nora kommun söker nu två nämnd- och utredningssekreterare. Rollen som nämnd- och utredningssekreterare är delad i två huvudsakliga delar. Som nämndsekreterare jobbar du mot antingen bildning- eller socialnämnden och stöttar den förvaltningen med nämndadministration. Du är en mycket viktig länk mellan politiken och förvaltningen. Du ansvarar för att ärendehanteringen kring politiska beslut är korrekt och effektiv och säkerställer en demokratisk process i den kommunala förvaltningen. Du kommer att arbeta nära våra förtroendevalda, förvaltningschefer och kommundirektör. Ärendeprocessen innebär bland annat ärenderegistrering, beredningar, sammanträden, protokollskrivning, arkivering, kommunicering med mera.
Som utredningssekreterare planerar och genomför du utredningar och uppdrag på egen hand eller tillsammans med andra. Arbetsuppgifter som kan ingå i denna roll är till exempel att skriva och sammanställa rapporter och beslutsunderlag, processleda kommunövergripande utvecklingsarbete, genomföra presentationer och utbildningar, samordna kommunens arbete med personuppgiftsbehandling.
I samband med allmänna val ingår du i valorganisationen och ansvarar, tillsammans med valnämnden för att säkerställa en effektiv och korrekt valprocess.
Socialnämnden och bildningsnämnden kräver olika mycket nämndadministration så den ena tjänsten kommer ha ett fokus på rollen som nämndsekreterare och den andra på utredningssekreterare.Kvalifikationer
Du som söker har god förståelse för den politiska processen och kommunicerar väl, muntligt och skriftligt, med politik och förvaltningar. Du ser och kan förmedla vikten av det demokratiska arbetet och en väl fungerande administration.
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och av arbete inom offentlig förvaltning, särskilt inom kommunal verksamhet.
Som person är du samarbetsorienterad, du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Vidare ser vi att du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, du bibehåller ett gott humör även i press och motgångar.
Vi ser att du är strukturerad i ditt arbete, du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som du påbörjat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Kopior av betyg och eventuella intyg ska medföras vid eventuell intervju.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
