Nagelterapeut/ nagelteknolog

Vietstar AB / Hälsojobb / Haninge
2026-06-30


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Företag söker nu nagelterapeuter som har erfarenheter inom nagelförlängning med akryl samt gele, nagelvård, manikyr och pedikyr...
Arbersuppgifter: Allt inom manikyr, pedikyr, nagelförlängning och förstärkning...
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: mychristensen88@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vietstar AB (org.nr 556946-5353)
Nynäsvägen 21 (visa karta)
136 40  HANDEN

Kontakt
My Le Nguyen
mychristensen88@gmail.com
0766275555

Jobbnummer
9986033

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