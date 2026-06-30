Nagelterapeut/ nagelteknolog
Vietstar AB / Hälsojobb / Haninge Visa alla hälsojobb i Haninge
2026-06-30
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eller i hela Sverige
Företag söker nu nagelterapeuter som har erfarenheter inom nagelförlängning med akryl samt gele, nagelvård, manikyr och pedikyr...
Arbersuppgifter: Allt inom manikyr, pedikyr, nagelförlängning och förstärkning...
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: mychristensen88@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vietstar AB
(org.nr 556946-5353)
Nynäsvägen 21 (visa karta
)
136 40 HANDEN Kontakt
My Le Nguyen mychristensen88@gmail.com 0766275555 Jobbnummer
9986033