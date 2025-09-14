Nagelterapeut/Nagelteknolog

JK Nails Kongahälla AB / Hälsojobb / Kungälv
2025-09-14


Visa alla hälsojobb i Kungälv, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos JK Nails Kongahälla AB i Kungälv, Göteborg, Kungsbacka eller i hela Sverige

Hej,
Vi på JK Nails Kongahalla erbjuder allt inom nagelvård med hög kvalitet. Vi som jobbar här är erfarna terapeuter. Du skall ha ett brinnande intresse för nagelvård men vara intresserad av de variation av behandlingar som vi erbjuder. Salongen erbjuder behandlingar som manikyr, pedikyr, nagelförlängning, permanentlackning m.m Erfarenhet är merit. Vi söker två nagelteknologer till vår salong. Vi ser gärna att ni har ett par årsarbetserfarenhet och kan gelénaglar, pedikyr och manikyr.
I arbetsuppgifterna ingår även städning i butiken.
Du ska vara utbildad nagelteknolog, samt ha erfarenhet av gelé-uppbyggnad.
Vi söker dig som är ordningsam, framåt, ambitiös och social.
Kunskap inom vietnamesiska är meriterande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: jknailsab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JK Nails Kongahälla AB (org.nr 559081-3753)
Kongahälla Shopping center (visa karta)
442 41  KUNGÄLV

Arbetsplats
JK Nails i Kungälv

Kontakt
Trung Kien Nguyen
jknailsab@gmail.com
0303444447

Jobbnummer
9507479

Prenumerera på jobb från JK Nails Kongahälla AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos JK Nails Kongahälla AB: