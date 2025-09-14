Nagelterapeut/Nagelteknolog
2025-09-14
Hej,
Vi på JK Nails Kongahalla erbjuder allt inom nagelvård med hög kvalitet. Vi som jobbar här är erfarna terapeuter. Du skall ha ett brinnande intresse för nagelvård men vara intresserad av de variation av behandlingar som vi erbjuder. Salongen erbjuder behandlingar som manikyr, pedikyr, nagelförlängning, permanentlackning m.m Erfarenhet är merit. Vi söker två nagelteknologer till vår salong. Vi ser gärna att ni har ett par årsarbetserfarenhet och kan gelénaglar, pedikyr och manikyr.
I arbetsuppgifterna ingår även städning i butiken.
Du ska vara utbildad nagelteknolog, samt ha erfarenhet av gelé-uppbyggnad.
Vi söker dig som är ordningsam, framåt, ambitiös och social.
Kunskap inom vietnamesiska är meriterande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: jknailsab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JK Nails Kongahälla AB
(org.nr 559081-3753)
Kongahälla Shopping center (visa karta
)
442 41 KUNGÄLV Arbetsplats
JK Nails i Kungälv Kontakt
Trung Kien Nguyen jknailsab@gmail.com 0303444447 Jobbnummer
9507479