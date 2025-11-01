Nagelteknolog sökes!
2025-11-01
Nagelteknolog sökes till Clippers Hägersten
Clippers Hägersten söker nu en erfaren och passionerad nagelteknolog för helgarbete, med möjlighet till en fast heltidsanställning för rätt person. Om du har ett brinnande intresse för nagelvård och vill vara en del av ett framgångsrikt och väletablerat team, så ser vi fram emot din ansökan.
Om jobbet:
Som nagelteknolog på Clippers Hägersten kommer du att utföra nagelförlängning och förstärkning med gel och akryl, samt manikyr och pedikyr. Du applicerar gellack, skapar trendiga naglar och erbjuder skräddarsydd nail art. Du ger även rådgivning om nagelvård och produkter, och ser till att alla behandlingar håller hög kvalitet och hållbarhet.
Kundservice är en stor del av arbetet, och du kommer att skapa en positiv upplevelse för varje kund. Du ansvarar även för att hålla din arbetsstation ren och följa hygienrutiner, samt hantera din egen bokning och arbetsplanering.
Vi söker dig som:
Certifierad nagelteknolog med gedigen erfarenhet av nagelförlängning, gel och manikyr
Goda kunskaper inom nail art och trendiga tekniker
Utmärkta kundservicefärdigheter och förmåga att skapa långvariga kundrelationer
Noggrann och självgående med hög kvalitet på ditt arbete
Flexibilitet och tillgänglighet för helgarbete
Positiv attityd och god samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
Timlön med möjlighet till en tillsvidareanställning för rätt person
En professionell och kreativ arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning inom yrket
Ansök nu!
Skicka din ansökan tillsammans med CV till [er e-postadress] eller besök oss gärna på salongen för en personlig introduktion. Vi ser fram emot att höra från dig och att kanske välkomna dig till vårt team på Clippers Hägersten!
Vänliga hälsningar,
Clippers Hägersten
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: clippershagersten@gmail.com
Sparbanksvägen 24
129 32 HÄGERSTEN
