Nagelteknelog sökes, Dam frisör sökes.

Al-Dulaimi, Bashaar Maheer Abbas / Hälsojobb / Botkyrka
2025-09-24


Nagelteknolog sökes

Välkommen till oss i Sundbyberg, Gamla Enköpingsvägen 124C.

Just nu letar vi efter en engagerad och passionerad nagelteknolog som vill bli en del av vårt team i vår nyöppnade salong. Är du kreativ, serviceinriktad och kan erbjuda det senaste inom nagelvård? Då kan du vara den vi söker.

Kontakta mig via sms för mer information.
0722777998

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: basharmaher594@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Al-Dulaimi, Bashaar Maheer Abbas

Arbetsplats
ursvik

Jobbnummer
9524367

