Nagelteknelog sökes, Dam frisör sökes.
2025-09-24
Nagelteknolog sökes
Välkommen till oss i Sundbyberg, Gamla Enköpingsvägen 124C.
Just nu letar vi efter en engagerad och passionerad nagelteknolog som vill bli en del av vårt team i vår nyöppnade salong. Är du kreativ, serviceinriktad och kan erbjuda det senaste inom nagelvård? Då kan du vara den vi söker.
Kontakta mig via sms för mer information.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
