Mystery Guest i Borlänge
2026-02-16
Vi söker just nu Mystery Guests i Borlänge!
Du som mystery guest skall vara social, strukturerad, samt ha ett öga för detaljer och tidigare arbetat med service. Din roll som mystery guest går ut på att besöka våra uppdragsgivare och agera en helt vanlig gäst. Besöken sker bland annat på restauranger, hotell, caféer, konferenser, pubar med mera.
Efter ett utfört besök skall du besvara och beskriva din upplevelse utifrån ett förutbestämt undersökningsformulär med ja/nej frågor, motiveringar, kommentarer och bilder. Undersökningen resulterar i en spegling av den dagliga verksamheten som bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra den besökta verksamhetens gästupplevelse.
En stor del av arbetet går ut på att återberätta det du upplevt och sett, därav värdesätter vi din skrivförmåga högt.
Vi söker personal i alla åldrar då vi arbetar i olika sorters miljöer. Körkort och tillgång till egen bil är inget krav men en fördel då det kommer ges fler möjligheter för dig att arbeta.
Arbetstiderna är flexibla och ni kan till stor del själva styra över dem. Perfekt för dig som är student, arbetar deltid, ledig, pensionär men även för dig som redan arbetar fulltid och söker nya spännande utmaningar.
Tidigare erfarenhet av service är ett krav. Ni skall även kunna styrka och hålla en hög nivå på er skrivkunnighet.
Ansök till denna tjänst med ett CV och en kort text om varför just du passar bra för detta arbete!
Ha det gott!
Önskar Avisit
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: personal@avisit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Borlänge - Mystery Guest".
781 70 BORLÄNGE Jobbnummer
