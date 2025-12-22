MySQL-konsult Single Digital Gateway (SDG),
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
KRAVPROFIL
Professional Galaxy söker nu MySQL-konsult (nivå 3) inom uppdraget Single Digital Gateway (SDG),hos vår kund.
KUNDENS BESKRIVNING
I uppdraget ingår bland annat att ta fram behovsbild, nyuppsättning och konfiguration av MySQL-databas i produktion, ta fram drift- och förvaltningsdokumention, kunskapsöverföring till personal samt stöd vid produktionssättning. Det är också möjligt att konsultens arbetsinsatser behövs i andra uppdrag hos vår kund. Detta uppdrag kräver säkerhetsskyddsavtal nivå tre (3), där konsultens säkerhetsklass är två (2).
Uppdragets omfattning:* Dokumentera arkitektur för MySQL gällande Domnibus* Nyuppsättning av databas i produktion, uppdatering och konfiguration av databas i flera miljöer i OpenShift* Ta fram kapacitets- och prestandarekomendationer* Säkerställa backup-hantering* Sätta upp loggning, auditlog, applikationslog* Sätta upp larm och övervakning* Säkra databasen, ex. roll- och rättighetsstyrning, loggning och spårbarhet (audit-log), kryptering, konfiguration, certifikat* Felsöka databas vid ex. prestandaproblem, deadlocks, oväntade stopp* Genomföra restore-tester* Ta fram drift- och förvaltningsdokumentation med backup/restore, uppgraderingar av databasen, uppgradering av scheman i databasen i samband med uppdatering av Domibus, incidentrutiner etc.* Kunskapsöverföring till DevSecOps-team så att de självständigt kan hantera produktion och förvaltning* Stöd vid produktionssättning
SKALLKRAV
Skallkraven måste uppfyllas för att bli offererad till kund.- Konsulten accepterar att genomgå säkerhetsprövning samt registerkontroll (klass 2).- Konsulten är svensk medborgare.2.3 KompetensnivåKonsulten ska uppfylla minst kompetensnivå 3.2.5 Kompetenskrav -MySQL-konsulta) Tala och skriva svenska och engelska flytande.b) Ha minst 3 års erfarenhet av drift av MySQL i affärskritiska systemc) Ha god kunskap om att ta fram backup- och restore-rutiner med verifiering för MySQLd) Ha god kunskap om att säkra MySQL-databasere) Ha god kunskap om kapacitet och prestanda för MySQLf) Ha god kunskap om felsökning i MySQL
MERITERANDE KRAV
g) Ha god erfarenhet av uppsättning av databas i Openshift/Kubernetes inklusive ex. Persistent Volumes (PVC) och backup i container-miljö.h) Ha god erfarenhet av att sätta upp larm/övervakning och monitorering av databas med ex. Prometheus och Graphana.Publiceringsdatum2025-12-22Övrig information
STATIONERINGSORTKonsultens ska arbeta på Kunds kontor i Sundsvall eller Stockholm, minst en (1) dag per vecka eller mer om verksamheten kräver det. Konsultens stationeringsort kommer således att vara Sundsvall eller Stockholm.
När ansökan är komplett så skickas detta tillbaka via mail till undertecknad.Viktigt att konsulten måste uppfylla samtliga skallkrav. Om konsulten inte gör det kommer vi inte offerera denne till kunden.
Uppdragsstart: 2026-03-01
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 5 månader med option på 1 förlängning á 5 månader
Svar senast: 2026-01-06
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
