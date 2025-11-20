Myndighetshandläggare
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Arbetsmarknadsförvaltningen är en verksamhet i Karlskrona kommun där vi har stor förändringsvilja och arbetar med en hög grad av delaktighet i hela organisationen.
Vårt uppdrag handlar om viktiga och aktuella samhällsfrågor där vi ser oss som den kommunala aktören som driver arbetet framåt i nära samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, akademin och näringslivet. Vår målsättning är effektiv och god service för våra kommuninvånare inom de områden vi ansvarar för med fokus på samhällets kompetensförsörjning och den enskildes egenförsörjning.Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Som myndighetshandläggare är din huvudsakliga uppgift att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd, att utöva myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Uppgiften förutsätter en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet och som handläggare har du ett stort ansvar för detta och de beslut du fattar.
Arbetet innebär även att vara behjälplig med de frågor som uppkommer i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd, både via telefon och vid personliga möten. Handläggare av ekonomiskt bistånd har ett nära samarbete med övriga yrkesroller inom arbetsmarknadsavdelningen och samverkar även med andra förvaltningar och myndigheter vid behov.
Inom vår verksamhet finns goda utvecklingsmöjligheter och vi värdesätter din delaktighet i att utveckla och forma uppdraget.Kvalifikationer
Socionom, beteendevetare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Högskoleutbildning är ett krav.
Erfarenhet av handläggning av individärenden/myndighetsutövning är meriterande.
Erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd är meriterande.
Vi söker dig som sätter kundens behov i centrum. Du visar genuint intresse för andras frågor och hjälper aktivt till att lösa deras problem.
Du trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Du är serviceinriktad och visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
