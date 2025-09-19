MW Group söker produktionsledare
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten.
Vi söker nu en driven och engagerad produktionsledare till en av våra kunder i Norsborg. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk produktionsmiljö och vill bidra till att utveckla både processer och människor. Kunden är en skandinavisk koncern med över 2600 medarbetare som är verksam inom tvätt- och textilservice.
Om rollen
Som produktionsledare kommer du att ansvara för att leda och motivera en arbetsgrupp i den dagliga driften. Du säkerställer att resurser används på ett effektivt sätt, planerar bemanning samt arbetar kontinuerligt med att optimera processer för att nå uppsatta mål. Kunden har höga krav på kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö, vilket gör din roll central i verksamhetens framgång.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
• Leda, coacha och motivera personalen i produktionen
• Ansvara för resursplanering och bemanning
• Arbeta med förbättringsarbete och processoptimering
• Säkerställa att produktionen når högt ställda krav på effektivitet och kvalitet
• Bidra till en utvecklande och positiv arbetsmiljöProfil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för ledarskap och produktion. Du är kommunikativ, strukturerad och har förmågan att se både helhet och detaljer.
• Erfarenhet av personalledning i produktionsmiljö är meriterande
• Goda kunskaper i resursplanering och processutveckling
• Erfarenhet av Jeeves och CRM är starkt meriterande
• Du trivs i en roll där du får ta ansvar och driva förbättringarOm tjänsten
• Placering: Norsborg
• Omfattning: Heltid
Vill du bli en del av en arbetsplats där utveckling, effektivitet och samarbete står i fokus? Skicka in din ansökan redan idag!
Om MW Group
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Group AB
(org.nr 559142-7629), https://mwgroup.se/ Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9518111