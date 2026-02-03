Musiklärare, Tranängskolan F-6 Tranemo
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Din nya arbetsplats:
Tranängskolan F-6 är en skola med ca 425 elever som ligger i Tranemo. Tranängskolan är en arbetsplats där medarbetarna trivs och stannar. Lärarbehörigheten är så gott som 100% och genom kollegialt lärande samverkar arbetslagen för högre måluppfyllelse. Vi strävar efter att vara en en skola där varje elev ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och arbetar aktivt med skolutveckling kring lärmiljö. På skolan finns ett elevhälsoteam med hög kompetens där specialpedagoger, speciallärare i sv och ma, kurator, skolsköterska och psykolog ingår. Vi är kommunens övningsskola för VFU-studenterPubliceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för musikundervisning i åk 2-6. Undervisningen sker i helklass i åk 2 och 3 (med resurs) och i halvklass åk 4-6 (ca 11-13 elever).
Musiksalen är mycket välutrustad för att ge möjlighet till en kreativ och varierad undervisning. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad musiklärare, gärna med några års erfarenhet. Du har god förmåga i arbetet med sång och olika genretypiska inslag. Du känner dig trygg i arbetet med ensemblespel och du har en god instrumentkännedom när det kommer till ackord och melodispel.
Komposition och musikhistoria är delar som du kan inspirera eleverna i och du arbetar för olika musikaliska uttrycksformer.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kriterierna för bedömning i LGR 22.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är behörig att undervisa i musik åk 2-6.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
