Musiklärare till Östbergsskolan
2026-04-29
Vill du inspirera barn och unga genom musikens kraft? Just nu söker vi två musiklärare för årskurserna 4-9 som vill vara med och utveckla vår undervisning och bidra till elevernas lust att lära. Vi ser gärna att du även har behörighet i ett annat ämne som kombination.
Östbergsskolan är en 4-9 skola med ca 420 elever med tillhörande fritidshem och ligger centralt i Östersund på Frösön. Vi har nära till friluftsliv och natur och med cykelavstånd till Östersunds centrum och andra stadsdelar. Här varvas aktivt friluftsliv med utvecklande arbetsliv, det är nära till jobb, vänner och skola. Östersund är också den expansiva universitetsstaden, där forskning och näringsliv utvecklas tillsammans, samtidigt som nya stadsdelar uppstår och utbuden breddas. Östersund är i spännande utveckling nu, och du är välkommen att växa med oss.
Om jobbet
Som lärare i musik kommer du att spela en avgörande roll i att utbilda och inspirera våra elever i musik. Som musiklärare kommer du att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt skolans styrdokument och med hänsyn till varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Du kommer att ingå i ett etablerat ämneslag och arbetslag där du kommer möta en positiv och kreativ arbetsmiljö och där kollegialt lärande står i fokus. Ditt arbete kommer bestå av samarbete med kollegor, där ni tillsammans arbetar för kontinuerlig pedagogisk utveckling och för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas framgång.
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik och gärna ytterligare en annan behörighet
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
God kunskap mot digitalt arbete och datorvana
Tidigare undervisningserfarenhet
Erfarenhet med arbete mot grundskolans senare del
Har musikerfarenhet och/eller kompetens mot instrument och/eller digitalt musikskapande, ljud och system.
Beroende på kombination av ämnen kan heltid bli aktuellt.
Vi söker dig!
Vi söker dig som har ett tydligt och starkt ledarskap i klassrummet och förmågan att fånga och inspirera gruppen du undervisar. Du utvecklar ständigt undervisningen och stödjer elever i deras lärandeprocess och har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du har god förmåga att skapa goda relationer, är tydlig och inlyssnande och har god samarbetsförmåga och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi ser gärna att du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra och skapar engagemang och delaktighet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. Handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer.
Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du har förmågan att förändra din inriktning när målen ändrar sig. Samt att du har ett stort musikaliskt intresse.
Välkommen med din ansökan!
Facklig kontakt: Josef Kruborgjosef.kruborg@ostersund.se
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Fritzhemsgatan 29 (visa karta
)
832 44 FRÖSÖN Kontakt
Morgan Bygdell morgan.bygdell@ostersund.se
