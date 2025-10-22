Musiklärare grundskolan
2025-10-22
Stefanskolan är en kristen friskola belägen vid det trevliga området Ängbyplan i Bromma. Ett trivsamt, lugnt och tryggt område med goda parkeringsmöjligheter och nära tunnelbana.
Stefanskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och har nolltolerans mot mobbning för att skapa en trevlig atmosfär och personlig omsorg för barnens bästa.
Vi tror att goda kunskaper är vägen till framgång. Med kunskap om olika lärostilar arbetar vi aktivt för att alla barn ska bli bra på att läsa, skriva och räkna. Det svenska språket är en nyckel in i vårt samhälle. Vårt mål är att alla barn ska ha ett rikt ordförråd och behärska språket väl.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och tålamod, vara välplanerad samt ha struktur över dagen och alltid vara steget före. Du bör:
• vara behörig att undervisa i ämnet
• ha erfarenhet av undervisning inom grundskolan
• vara kreativ och utåtriktad
• tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
Vi söker en lärare i musik för elever på högstadiet. Tjänsten är deltid på ca 10 %. Mindre justeringar av omfattning kan diskuteras.
OBS! Märk ansökan med mailrubriken "Ansökan musik".
Vi tillämpar löpande rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobbssk@petrusgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musiklärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Stefanskolan
, http://www.stefanskolan.se
Tegnebyvägen 30 (visa karta
)
168 56 BROMMA Arbetsplats
Stefanskolan Jobbnummer
9569087