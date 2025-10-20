Musiklärare F-6
2025-10-20
Musiklärare till Hälsinggårdsskolan och Vikaskolan - årskurs 1-6!
Vill du inspirera barn genom musikens kraft? Nu söker Hälsinggårdsskolan och Vikaskolan en engagerad musiklärare för undervisning i årskurs 1-6. Hos oss får du möjlighet att arbeta i två skolor med olika karaktär, men med samma höga ambitioner för elevernas utveckling och välmående.
Båda skolorna arbetar hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med olika aktörer i närsamhället. Vi är del av samverkansmodellen Tillsammans för varje barn, som möjliggör tidiga insatser och ett starkt stöd för eleverna.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi musikaliska möjligheter för varje barn!
Hälsinggårdsskolan - en inkluderande F-9-skola med skolutveckling i fokus
På Hälsinggårdsskolan möts du av kollegor med stort engagemang och ett genuint intresse för skolutveckling. Skolan har cirka 700 elever, varav cirka 280 i årskurs F-6, och ligger naturnära med skog och sjö runt hörnet - perfekta förutsättningar för utepedagogik. Vi arbetar utifrån ett mångkulturellt och inkluderande perspektiv där varje elevs unika erfarenheter och intressen tas till vara. Ett nära samarbete med vårdnadshavare och ett språkutvecklande arbetssätt är centralt i vår verksamhet.
Vikaskolan - den lilla skolan med det stora hjärtat
Vikaskolan ligger i den växande orten Vika, 15 km utanför Falun. Här går 145 elever i årskurs F-6, med en klass per årskurs. Du blir en viktig del av ett varmt och socialt sammanhang där elever, vårdnadshavare och personal arbetar nära tillsammans. Vi har höga ambitioner för barnens välmående och måluppfyllelse. Som en del av vårt utvecklingsarbete är Vikaskolan en läsande skola, där vi arbetar aktivt för att stärka elevernas läsförmåga och läslust. Du får bidra med dina idéer, erfarenheter och din kompetens för att utveckla undervisningen och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att skapa en trygg, kreativ och stimulerande miljö för våra elever. Du kommer att undervisa i musik på båda skolorna, i årskurserna 1-6. Du ingår i både arbetslag och ämneslag, där det finns goda förutsättningar att utvecklas individuellt och genom kollegialt lärande.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Lärarlegitimation med behörighet för undervisning i musik för årskurs 1-6
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god kännedom om skolans uppdrag och är väl insatt i styrdokumenten. Du har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du arbetar kvalitetsmedvetet för att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumenterar detta på ett strukturerat sätt. Du är relationsskapande och samarbetar väl med elever, kollegor och vårdnadshavare, anpassat efter situation och behov. Vi ser gärna att du arbetar ämnesövergripande för att förstärka och komplettera undervisningen i skolans övriga ämnen. Du är engagerad i skolutvecklingsfrågor och vill utvecklas tillsammans med kollegor i ett positivt klimat på båda skolorna.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av undervisning riktad mot fler skolenheter
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal.
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor
Åsa Isaksson asa.isaksson@falun.se 023-827 48
