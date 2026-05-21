Musiklärare
2026-05-21
Vill du inspirera unga människor i deras lärande och utveckling i en unik internationell skolmiljö? Detta är en roll där du får möjlighet att påverka elevers musikutveckling och bidra till deras musikaliska framtid.
På Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket blir du en del av en unik skolmiljö där ungdomar från hela världen bor, studerar och utvecklas tillsammans. Här handlar arbetet inte bara om undervisning, utan om att bygga relationer, skapa engagemang och väcka nyfikenhet för språk och kultur. Som lärare finns du nära eleverna i deras vardag och bidrar till både deras kunskapsutveckling och personliga utveckling.
SSHL är en internatskola med rötter från 1920-talet och har idag cirka 550 elever från över 30 länder. Vi erbjuder både svenska och internationella utbildningar, inklusive gymnasiet och IB-programmen. Vår ambition är att ständigt arbeta för elevens bästa.
Publiceringsdatum2026-05-21
Vi söker nu en legitimerad musiklärare på 60 % på vårt IB Middle years programme. All undervisning är på engelska. Tjänsten inkluderar mentorskap och innebär att du arbetar nära elever, kollegor och skolledning i en dynamisk och internationell miljö.
I rollen som lärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i musik. Du arbetar aktivt med att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor och bidrar till en stimulerande lärmiljö.
Som mentor följer du elevernas utveckling, stöttar dem i deras studier och är en viktig vuxen i deras skolvardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i musik
har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med ungdomar och kollegor
är strukturerad, flexibel och har god planeringsförmåga
har ett lösningsorienterat arbetssätt och gott omdöme
har ett genuint intresse för undervisning och elevers utveckling
trivs i en internationell och föränderlig miljöKvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet i musik
erfarenhet av undervisning på gymnasienivå är krav
mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska är ett krav
erfarenhet av internationell miljö är meriterande
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder
En meningsfull roll i en internationell miljö där du får möjlighet att påverka elevernas lärande och utveckling, samtidigt som du blir en del av ett engagerat och stöttande kollegium.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, och innan anställning krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 5 juni 2026 och tillträde i augusti 2026.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Kerry Browning, rektor, 08-592 571 00, kerry.browning@sshl.se
eller Alexandra Koumi, biträdande rektor, alexandra.koumi@sshl.se
Facklig representant: Björn Nordgren, Sveriges Lärare, bjorn.nordgren@sshl.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
