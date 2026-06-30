Museivärd - Uppsala slottshistoriska (vikariat)
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2026-06-30
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Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola. Två avdelningar inom förvaltningen är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Uppsala slottshistoriska är ett museum som berättar om slottets och Uppsalas historia och framväxt. Slottshistoriska gör det möjligt för fler att ta del av slottets och Uppsalas historia.
Läs mer om oss: https://slottshistoriska.uppsala.se/
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som museivärd ansvarar du för att leda och utveckla arbetet med värdskap och har därmed en nyckelroll i verksamheten. Du representerar museet i det dagliga mottagandet av besökare och bidrar till att skapa engagemang för slottets och Uppsalas historia.
I arbetet ingår att:
Arbetsleda övriga museivärdar och utveckla arbetet med värdskap och bemötande.
Ta emot besökare, grupper och samarbetsparters.
Ansvara för tillsyn av museets publika ytor.
Hålla visningar.
Hantera kassaförsäljning och -redovisning, och ansvara för museibutiken.
Bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med museets övriga medarbetare.
Vara delaktig i museets arbete med kommunikation och kundresa
Du kommer att arbeta efter schemalagda arbetstider, där kvällar och helger ingår. Denna tjänst är ett vikariat på 1 år med tillträde från 2026-11-01.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
För denna tjänst ser vi att du har en kandidatexamen inom konst och kultur eller motsvarande, inom till exempel museivetenskap, etnologi, konstvetenskap eller historia. Du har erfarenhet av arbete på museum eller inom besöksnäring, och erfarenhet inom det publika uppdraget: Värdskap, pedagog eller dylik roll. Det är önskvärt med tidigare erfarenhet av arbetsledning
Som person är du serviceinriktad, lugn och uppmärksam. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du hanterar arbetstoppar på ett professionellt och systematiskt sätt och tar egna initiativ i lugnare arbetsperioder. Vidare är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Kristina Landgren, projektledare, 018-726 12 91.
Fackliga företrädare:
DIK, Erik Boman, 018-727 18 99.
Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde från 2026-11-01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KTN-2026-00247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Drottning Christinas Väg 1e (visa karta
)
752 37 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Uppsala konst och kulturarv Kontakt
Projektledare
Kristina Landgren 018-726 12 91 Jobbnummer
9985082