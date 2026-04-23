Museitekniker på vikariat till Skansen
Stiftelsen Skansen / Ljus- och ljudjobb / Stockholm Visa alla ljus- och ljudjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Skansen i Stockholm
Skansen söker en museitekniker till enheten Program och Utställningar
Ta del av en unik arbetsmiljö!
Stiftelsen Skansen är ett friluftsmuseum, en djurpark och en levande mötesplats för firanden, evenemang och gemenskap - allt i en världsunik miljö i hjärtat av Stockholm. Här möts Sveriges kultur, natur och djur i miljöer som är skapade för att utforskas, om och om igen. Varje år välkomnar Skansen omkring 1,4 miljoner gäster i alla åldrar, från Sverige och världen.
Beskrivning av rollen
"Rollen som Museitekniker på Skansen är ett varierat och kreativt jobb och en viktig kugge i maskineriet för att välkomna Skansens gäster". Det här berättar Liza Carlefred, enhetschef Program och Utställningar och kanske din blivande chef?
Som Museitekniker ska du genom praktiskt scenografiarbete, teknisk hantering och samordning, säkerställa att Skansens museimiljöer är tillgängliga och iordningställda för publik verksamhet. Funktionen arbetar i nära samverkan med övrig verksamhet inom Skansen. Arbetet sker till stor del utomhus, med olika material och i olika miljöer.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat:
Praktiskt scenografi- och konstruktionsarbete vid utställningsproduktioner, projekt och program
Drift, rondering och dagligt underhåll av utställningsteknik och museala miljöer
Teknikstöd vid programverksamhet (ljud, ljus, bild)
Samording och beställningar av material och tjänster
Vara en stödjande funktion för verksamhet i museimiljöerna och bidra till goda förutsättningar att genomföra pedagogiska aktiviteter och program i dessa
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat till och med 2026-09-30. Tillsättning så snart som möjligt.
Heltid, men arbetstiden varierar och kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning och relevant praktisk kvalificerad yrkesutbildning tex. interiör byggnadsvård, scenografi, trähantverk
God erfarenhet av ljud-, ljus- och bildteknik
Arbetat med utställningsbygge, scenografi, konstruktion, finsnickeri och liknande arbetsuppgifter från event- eller kulturverksamhet.
God digital kompetens och gärna erfarenhet av ritnings-, konstruktions- och/eller andra bildhanterings eller animationsverktyg
B-körkort
Som person behöver du ha en hög servicekänsla och ett flexibelt arbetssätt, vara strukturerad med förmåga att prioritera, planera och arbeta självständigt. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är kommunikativ och ansvarsfull. I den här tjänsten är det viktigt att du är praktiskt lagd, lösningsfokuserad och van vid att periodvis arbeta i ett högt tempo. Du trivs med att arbeta utomhus och i varierande miljöer. Eftersom Skansen är ett museum, är det en självklarhet att du har god förståelse för hantering av museiföremål och kulturhistoriska värden.
Arbetet kräver god fysik eftersom det ibland innebär tyngre lyft.
Du ser att våra värdeord är något som du tydligt kan identifiera dig med:
Välkomnande; En öppen, inkluderande och positiv arbetskultur gör oss till en välkomnande plats.
Ansvarsfull: Vi ansvarar för att bevara, förvalta och utveckla Skansens verksamhet på ett hållbart sätt. Vi ställer höga krav på oss själva, agerar ansvarsfullt och hjälps åt.
Tillsammans: Vi är ett Skansen. Intresse och vänlighet genomsyrar verksamheten. Tillsammans skapar vi en plats som man vill besöka igen och igen.
Överraskande: Vi är nytänkande och skapar inspirerande gästupplevelser som överraskar och breddar bilden av Skansen.
Mer om oss och våra förmåner hittar du på skansen.se
Teamet och dina kollegor
Skansens museala verksamhet består av fyra enheter: Samlingsenheten, Pedagogiska enheten, Dräkt- och textilenheten samt Program- och utställningsenheten.
Befattningen tillhör Enheten för Program och utställningar, som ansvarar för att utveckla och genomföra Skansens publika verksamhet med kulturhistorisk koppling genom att erbjuda och producera utställningar och programverksamhet.
Mer om Skansen
På Skansen har vi ca 250 tillsvidareanställda och varje säsong tillkommer många timanställda. Skansen förmedlar Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här anordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer på: https://skansen.se/
Mångfald & Inkludering
Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.
Vi arbetar med en inkluderande rekryteringsprocess, där kompetensen och inget annat står i centrum för att hitta rätt kollega. Vi använder oss därför av bland annat urvalsfrågor och personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Vi önskar därför inte heller ta del av personligt brev, foto eller information om din ålder.
Hur söker du rollen?
Skicka in din ansökan via "Ansök"-knappen nedan. Vi kan inte ta emot ansökningar via mail. Glöm inte att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Liza Carlefred på liza.carlefred@skansen.se
. Sista ansökningsdag är 7 maj. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fackliga representanter: Saco-S: Karin Holmberg, mailto:boel.recen@skansen.se
, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Skansen
, https://jobb.skansen.se/?_gl=1*m2dhsu*_gcl_au*NzUzODIwODEuMTc3MzA2NDIxMQ..
115 93 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skansen Kontakt
Enhetschef
Liza Carledfred liza.carlefred@skansen.se 070-9741752 Jobbnummer
9872933