Multimedia handläggare, Helsingborg
Polismyndigheten / Datajobb / Helsingborg Visa alla datajobb i Helsingborg
2026-07-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Helsingborg
, Bräcke
, Lund
, Malmö
, Halmstad
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det sex regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisenheten, verksamhetsnära HR Syd, kommunikation Syd, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Lokalpolisområde (LPO) Helsingborg ingår i polisområde Nordvästra Skåne. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, hundgrupp, ordningsgrupp, trafikgrupp samt stöd och service.
Utredningssektionen i polisområde Nordvästra Skåne (PONV) är organiserad i grova brott och brott i nära relation samt spaningsverksamhet och verksamhetsstöd Utredningssektionen ansvarar för utredningsarbete i nämnda verksamheter samt kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel
Till Polisområde Nordvästra Skåne söker vi nu multimedia handläggare med placering på Utredningssektionen, Brott i Nära Relation (BINR) och till LPO Helsingborg som vill vara med och bidra till ett tryggare samhälle.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vid lokalpolisområde Helsingborg hanteras de brott som enligt brottskatalogen ska hanteras på polisområdesnivå såsom grova våldsbrott, organiserad brottslighet, unga misstänkta och så vidare. Vid utredningssektionen, brott i nära relation så hanteras brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är vålds- och sexualbrott i nära relation mot barn och vuxna. Hantering av frihetsberövade är vanligt förekommande vilket periodvis kräver korta handläggningstider och arbete under tidspress. Arbetsuppgifterna består till största del av att granskning av mobilextraktioner och datorextraktioner samt fungera som korridorsstöd.
Arbetsuppgifter som är vanligt förekommande är bland annat:
• Vara ett tekniskt stöd i hanteringen av bild- och videofilmer i polisiära förundersökningar
• Leverera övrigt stöd gällande bild- och filmhantering i utredningsarbetet
• Granskning av mobilextraktioner och datorextraktionerKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104), eller akademisk utbildning inom kriminologi, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• Utredningsvana
• Van att hantera större mängder av data, analysera dessa och dra slutsatser
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• Föredra ärenden
• Erfarenhet av bild-, video- och ljudhantering samt IT hantering.
• Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmåga att ta initiativ men även kan arbeta efter givna direktiv. Rollen som handläggare multimedia kräver att du är noggrann, strukturerad, kreativ, uthållig och flexibel. För att hålla dig uppdaterad i utvecklingen inom multimedia behöver du vara helhetsorienterad, nyfiken och engagerad. Vidare håller du dig uppdaterad inom relevant lagstiftning. Det är också av stor betydelse att du har en stark vilja att driva och utveckla vår verksamhet framåt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid med flex
Anställningsbenämning: Polisassistent/handläggare
Arbetsort: Helsingborg
Arbetstid: Dagtid med flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Multimedia handläggare
Intervjuer kommer att hållas under v. 35
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB1086/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Box 12256 (visa karta
)
102 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten Kontakt
HR-konsult, Rekrytering
Gerhard Fransson gerhard-olof.fransson@polisen.se 0761017816 Jobbnummer
10000627