MRP-specialist | Stockholm
Lernia Bemanning AB / Logistikjobb / Solna Visa alla logistikjobb i Solna
2026-07-10
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Vår kund befinner sig i en spännande tillväxtfas och genomför en omfattande digital utvecklingsresa. Nu söker vi en Senior MRP Specialist som vill ta en nyckelroll i att utveckla, implementera och optimera företagets framtida processer och system för material- och produktionsplanering.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som Senior MRP Specialist får du en nyckelroll i utvecklingen av företagets supply chain. Du kommer att ansvara för att bygga upp, utveckla och optimera MRP-processerna med fokus på att skapa effektiva och hållbara arbetssätt. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du bidrar till att säkerställa en välfungerande material- och produktionsplanering som möter verksamhetens höga kvalitets- och leveranskrav.
Start: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Visstidsanställning/kontrakt via Lernia med möjlighet till förlängning eller övergång till kund.
Placeringsort: Stockholm.
För tjänsten krävs att du är medborgare i ett NATO-land samt att du kan genomgå och godkännas i en bakgrunds- och säkerhetskontroll.Arbetsuppgifter
Leda implementationen och uppsättningen av företagets MRP-system samt säkerställa en effektiv etablering av processer och arbetssätt.
Strukturera, underhålla och optimera masterdata, stycklistor (BOM) och ledtider för att skapa en tillförlitlig materialplanering.
Utveckla och förbättra processer för materialbehovsplanering, lagerstyrning och produktionsplanering.
Fungera som intern expert och super-user genom att utbilda och stötta inköpare, logistiker och produktionsledare i MRP-systemet.
Säkerställa att MRP-system och processer uppfyller verksamhetens krav på spårbarhet, kvalitet och säkerhet.
Om dig
Du är strukturerad, problemlösningsorienterad och har ett analytiskt sinne. Du kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta över avdelningar för att nå gemensamma mål. Du arbetar systematiskt och kan hantera flera uppgifter parallellt i ett föränderligt tempo.
Formell kompetens
Relevant examen inom logistik, supply chain, industriell ekonomi eller motsvarande ingenjörsutbildning.
Flera års dokumenterad erfarenhet av supply chain och produktionsplanering, med särskilt fokus på att implementera, konfigurera och utveckla MRP-moduler i affärssystem, exempelvis Odoo, MRPeasy eller integrationer mellan Jira och MRP-system.
Djup kunskap om masterdata, kapacitetsplanering och materialflöden inom tillverkande industri.
Flytande engelska i tal och skrift är ett krav, då engelska är arbetsspråket. Svenska är meriterande och används i viss utsträckning i den dagliga kommunikationen mellan kollegor.Dina personliga egenskaper
Vi söker en ansvarstagande, noggrann och samarbetsinriktad person med hög integritet. Du är proaktiv, tar egna initiativ för att förbättra processer och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med kollegor och leverantörer.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med och bygga upp och utveckla företagets MRP-processer och system från grunden.
En strategisk och inflytelserik roll med stort eget ansvar och nära samarbete med verksamhetens olika funktioner.
Möjlighet att arbeta i ett innovativt och snabbväxande företag där du bidrar till att utveckla effektiva och robusta processer för framtidens försvarsindustri.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stöd i din professionella utveckling. Genom oss får du möjlighet att utvecklas i roller som matchar din kompetens och dina ambitioner.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, använd ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare via e-post: bemanning.stockholm@lernia.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8054494-2097316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9999982