Engagerad enhetschef sökes till nystartat BmSS på Hisingen!
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda våra bostäder med särskild service i stadsområde Hisingen? Är du en ledare som ser möjligheter, väcker glädje och firar framgångar? Då har vi uppdraget för dig!
Vi söker nu en enhetschef till vår ledningsgrupp. Du kommer att vara ansvarig för en nystartad bostad med särskild service med inriktning mot socialpsykiatri och autism.
I rollen som enhetschef arbetar du för att skapa en trygg och utvecklande miljö för både brukare och medarbetare. Dina huvudsakliga uppgifter är att leda, organisera och utveckla verksamheten utifrån gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och inom ekonomiska ramar. I tjänsten ingår alltså personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar för verksamhetsområdet. Du förväntas vara aktiv i områdets utvecklingsarbete och bidra med dina kunskaper och erfarenheter på våra ledningsmöten.
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med kunniga och erfarna kollegor och medarbetare. Gruppen består av 11 enhetschefer och en metodutvecklare. Inom ledningsgruppen arbetar vi med bostäder med särskild service och boendestöd. Som ny i vår grupp får du en mentor i form av en senior kollega. För att kontinuerligt utvecklas i våra chefsroller har vi förmånen att få intern ledarskapsutbildning. Göteborgs stad erbjuder också ett brett introduktions- och utbildningskoncept för dig som är ny som chef.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng, som till exempel socionomprogrammet, programmet för social omsorg eller annan utbildning som förvaltningen finner lämplig.
Du har chefserfarenhet med ansvar för budget, personal- och arbetsmiljöansvar och verksamhetsutveckling, samt är väl förtrogen med aktuell lagstiftning i arbetet kring personer med funktionsnedsättning. Erfarenhet från arbete som enhetschef inom kommunal funktionsstödsverksamhet eller annan vård och omsorgsverksamhet samt av samverkan med hälso- och sjukvård är meriterande.
Vi söker dig som ser möjlighet till förändringar och samtidigt skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling samt ha förmåga att kunna omprioritera vid behov. Du följer också upp och rapporterar dina resultat och mål.
Du är lugn och trygg, även i situationer som är pressande och svåra. Du är kommunikativ och kan förmedla information och idéer på ett tydligt sätt och ser till att ditt budskap har gått fram, både via tal och skrift.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Intervjuer kommer att hållas digitalt via Teams eftermiddagen den 20 augusti och förmiddagen den 21 augusti. Avsätt gärna tid i din kalender redan nu.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Caroline Nielsen caroline.nielsen@funktionsstod.goteborg.se 0313688019 Jobbnummer
10014964