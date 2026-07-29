Upphandlare inom LOV och LSS - Tyresö

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Tyresö
2026-07-29


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Vi söker en erfaren upphandlare till ett konsultuppdrag inom offentlig sektor. Uppdraget omfattar både rådgivning och självständigt genomförande av upphandlingar enligt LOV, med särskilt fokus på LSS-boenden.
Vi söker dig som
Du är självgående, strukturerad och van att snabbt sätta dig in i nya upphandlingsuppdrag. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt kan samarbeta med beställare, avtalsgrupper och andra intressenter med varierande bakgrund.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Rådgivning till upphandlare och beställare vid upphandling enligt LOV

Självständigt genomföra upphandlingar enligt LOV

Genomföra upphandlingar av LSS-boenden

Ta fram och kvalitetssäkra förfrågningsunderlag

Säkerställa att upphandlingar följer LOV, svensk upphandlingsrätt och relevant rättspraxis

Stödja utvärdering av anbud

Hantera och besvara frågor under anbudstiden

Projektleda avtalsgrupper med representanter från olika verksamheter

Obligatoriska krav
Dokumenterad erfarenhet av upphandlingar enligt LOV och av LSS-boenden

Erfarenhet av att självständigt leda hela upphandlingsprocessen

Erfarenhet av offentlig upphandling inom kommun eller annan offentlig verksamhet

God kunskap om svensk upphandlingslagstiftning, dess tillämpning och gällande praxis

God teoretisk kunskap om upphandlingsförfaranden och arbetssätt

Erfarenhet av att ta fram eller stödja framtagandet av förfrågningsunderlag

Förmåga att projektleda avtalsgrupper med representanter från olika verksamheter

Relevant högskole-/universitetsexamen eller kvalificerad yrkesutbildning inom upphandling. Alternativt minst fem års dokumenterad erfarenhet som upphandlare

Mycket god svenska i tal och skrift

God kommunikativ, pedagogisk och serviceinriktad förmåga

Förmåga att arbeta utifrån fastställda rutiner, mallar, policyer och riktlinjer

Möjlighet att lämna 1–2 relevanta referenser från tidigare liknande uppdrag

Meriterande krav
Erfarenhet av upphandlingsverktyget TendSign

Erfarenhet av upphandlingar där utförare har funnits både i kommunal och privat regi

Om uppdraget
📍 Plats: Tyresö, med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse 📅 Period: 24 augusti–23 november 2026 ⏳ Omfattning: Cirka 50 %, kan förändras över tid 🔄 Förlängning: Möjlighet till förlängning i upp till sex månader 📝 Intervju: Aktuella kandidater kan kallas till en kvalitetssäkrande intervju
Annonsen kan tas ned när som helst och urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8142178-2121110".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
10014974

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