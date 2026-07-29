Upphandlare inom LOV och LSS - Tyresö
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Tyresö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Tyresö
2026-07-29
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Vi söker en erfaren upphandlare till ett konsultuppdrag inom offentlig sektor. Uppdraget omfattar både rådgivning och självständigt genomförande av upphandlingar enligt LOV, med särskilt fokus på LSS-boenden.
Vi söker dig som
Du är självgående, strukturerad och van att snabbt sätta dig in i nya upphandlingsuppdrag. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt kan samarbeta med beställare, avtalsgrupper och andra intressenter med varierande bakgrund.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Rådgivning till upphandlare och beställare vid upphandling enligt LOV
Självständigt genomföra upphandlingar enligt LOV
Genomföra upphandlingar av LSS-boenden
Ta fram och kvalitetssäkra förfrågningsunderlag
Säkerställa att upphandlingar följer LOV, svensk upphandlingsrätt och relevant rättspraxis
Stödja utvärdering av anbud
Hantera och besvara frågor under anbudstiden
Projektleda avtalsgrupper med representanter från olika verksamheter
Obligatoriska krav
Dokumenterad erfarenhet av upphandlingar enligt LOV och av LSS-boenden
Erfarenhet av att självständigt leda hela upphandlingsprocessen
Erfarenhet av offentlig upphandling inom kommun eller annan offentlig verksamhet
God kunskap om svensk upphandlingslagstiftning, dess tillämpning och gällande praxis
God teoretisk kunskap om upphandlingsförfaranden och arbetssätt
Erfarenhet av att ta fram eller stödja framtagandet av förfrågningsunderlag
Förmåga att projektleda avtalsgrupper med representanter från olika verksamheter
Relevant högskole-/universitetsexamen eller kvalificerad yrkesutbildning inom upphandling. Alternativt minst fem års dokumenterad erfarenhet som upphandlare
Mycket god svenska i tal och skrift
God kommunikativ, pedagogisk och serviceinriktad förmåga
Förmåga att arbeta utifrån fastställda rutiner, mallar, policyer och riktlinjer
Möjlighet att lämna 1–2 relevanta referenser från tidigare liknande uppdrag
Meriterande krav
Erfarenhet av upphandlingsverktyget TendSign
Erfarenhet av upphandlingar där utförare har funnits både i kommunal och privat regi
Om uppdraget
📍 Plats: Tyresö, med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse 📅 Period: 24 augusti–23 november 2026 ⏳ Omfattning: Cirka 50 %, kan förändras över tid 🔄 Förlängning: Möjlighet till förlängning i upp till sex månader 📝 Intervju: Aktuella kandidater kan kallas till en kvalitetssäkrande intervju
Annonsen kan tas ned när som helst och urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8142178-2121110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10014974