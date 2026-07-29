Hseq-Manager
Oresund Drydocks AB / Arbetsmiljöjobb / Landskrona Visa alla arbetsmiljöjobb i Landskrona
2026-07-29
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Visste du att Sveriges största varv för fartygsreparationer och ombyggnad finns i Landskrona? Hit kommer fartyg från hela världen, främst norra Europa, för att få ta del av vårt förstklassiga arbete, och du kan bli en viktig del av vår projektbaserade leverans. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på problemlösning och hög servicenivå. Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 100 medarbetare, som sträcker sig från projektledning till produktion.
Vi söker en HSEQ-manager som leder och utvecklar funktionen för att möta både dagens men framförallt morgondagens krav då vi ligger i en kraftig tillväxtfas.
I rollen som HSEQ-manager
Rollen som HSEQ-manager kräver en person med gott ledarskap, god kommunikativ förmåga och erfarenhet som spänner över många olika områden. Du har ansvaret för verksamhetens ledningssystem. Du har god kompetens inom alla HSEQ's ansvarsområden men vi ser gärna att du har en särskilt god erfarenhet inom kvalitetsområdet. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då de är helt avgörande för att du ska lyckas som HSEQ-manager hos oss
Du kommer att spela en viktig roll i Oresund DryDocks strävan att vara en modern, hållbar och säker arbetsplats. Du rapporterar till vår VD och tillsammans arbetar ni för att ständigt förbättra vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-29Dina egenskaper
Vi tror att du har operativ erfarenhet från en liknande roll inom marin-, industri eller tillverkningsbranschen och du är en problemlösare med en stark drivkraft. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete. Du bör vara ödmjuk och gärna van att arbeta i en internationell miljö. Samtidigt måste du vara krävande och ha ett tydligt ledarskap. Du är proaktiv, energisk och flexibel, med en positiv "kan-göra"-attityd för att driva verksamheten framåt och skapa mervärde. Du har god erfarenhet av att genomföra revisioner, certifiering av ISO 9001. ISO 14001 och ISO 45001 och EN 1090 samt EN 3834. Du behöver ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, körkort för personbil.
Vi erbjuder
På Oresund DryDocks kommer du snabbt att bli en del av teamet. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, med korta beslutsvägar, i en internationellt spännande bransch och i en lättsam och inspirerande miljö. Företaget består av en härlig blandning av människor från hela världen som är mycket kompetenta inom sina specialområden.
Hos oss är alla lika viktiga och högt värderade. Vi hjälper varandra och bidrar till att Oresund DryDocks är en spännande och utvecklande arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Du kommer att kunna påverka ditt arbete i både stort och smått.
Varje dag ställs vi inför nya möjligheter och utmaningar. Du behöver vara på plats på varvet och vi förväntar oss att du stöttar och bygger förtroende hos kunder, underleverantörer och bland dina kollegor.
Läs gärna mer om oss här: www.oddab.eu
Varmt välkommen med Din ansökan.
genom att du laddar upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL.
Urval sker löpande. Tillträde snarast.
Vi genomför bakgrundskontroll och läkarundersökning innan anställning.
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Jonas Bessing på 0736-264750.
Ansök redan idag för att bli en del av vårt framgångsrika team på Oresund DryDocks. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oresund DryDocks AB
(org.nr 556623-5072)
Profilgatan 23 (visa karta
)
261 27 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Bessing jbe@oddab.eu 0736264750 Jobbnummer
10014967