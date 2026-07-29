Mäklarkoordinator till ROI Fastighetsmäkleri
Return On Investment Fastighetsmäkleri AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-07-29
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Vill du vara spindeln i nätet på ett mäklarkontor där tempo, service och struktur står i centrum? ROI Fastighetsmäkleri söker nu en driven mäklarkoordinator som vill vara med och skapa förstklassiga kundupplevelser tillsammans med vårt team.
Hos oss får du en viktig roll i den dagliga verksamheten. Du arbetar nära våra fastighetsmäklare och är med och säkerställer att varje affär, varje kundmöte och varje process håller hög kvalitet från start till mål.
Om rollen
Som mäklarkoordinator hos ROI Fastighetsmäkleri blir du en central del av kontoret. Du ansvarar för att stötta mäklarna administrativt, koordinera processer och bidra till att kontoret fungerar smidigt även när tempot är högt.
Tjänsten omfattar 70-100% anställningsgrad.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Administrativ support till mäklare i samband med försäljningsprocesser
Kundkontakt via telefon, mejl och på kontoret
Hantering av objektsbeskrivningar, annonser och marknadsmaterial
Koordinering inför fotograferingar, visningar, kontrakt och tillträden
Uppdatering av system, kundregister och bostadsannonser
Kontakt med fotografer, stylister, föreningar, banker och andra samarbetspartners
Allmän kontorskoordinering och praktiskt stöd i vardagen
Vem vi söker
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i ett högt tempo. Du gillar att ha många bollar i luften, men har samtidigt förmågan att prioritera, hålla ordning och följa upp detaljer.
Du är en person som ser vad som behöver göras, tar initiativ och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Eftersom rollen innebär mycket kontakt med både kunder, kollegor och externa parter är det viktigt att du är serviceinriktad, kommunikativ och professionell.
Vi tror att du:
Är noggrann, organiserad och ansvarstagande
Trivs med varierande arbetsuppgifter och snabba växlingar
Har en positiv inställning och ett lösningsfokuserat arbetssätt
Är trygg i kundkontakt och har hög servicekänsla
Är van att arbeta digitalt och snabbt lär dig nya system
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Erfarenhet från mäklarbranschen, administration, kundservice, försäljning eller liknande är meriterande, men viktigast är din personlighet, ditt driv och din förmåga att skapa struktur i en fartfylld miljö.
Vi erbjuder
På ROI Fastighetsmäkleri blir du en del av ett engagerat team med höga ambitioner och stark lagkänsla. Vi erbjuder en varierad roll där du får stort ansvar, möjlighet att påverka och en vardag där ingen dag är den andra lik.
Hos oss får du arbeta i en miljö där kvalitet, service och affärsmässighet är viktigt — men där vi också värdesätter energi, prestigelöshet och ett gott samarbete.Publiceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Låter det här som rätt roll för dig? Då vill vi gärna höra från dig.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till info@roimakleri.se
. Märk ansökan med "Mäklarkoordinator".
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: info@roimakleri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mäklarkoordinator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Return On Investment Fastighetsmäkleri AB
(org.nr 556878-6106)
Torngatan 44 E (visa karta
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754 23 UPPSALA Jobbnummer
10014966