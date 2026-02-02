Motviktstruckförare - Järna
2026-02-02
Gillar du att arbeta i högt tempo, leverera med hög kvalitet och är riktigt duktig på att köra motviktstruck med långa gafflar? Då vill vi på Yourstaff gärna träffa dig. Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med god truckvana som tidigare jobbat med hantering av gods, med fokus på in- och utleveranser. Du erbjuds varierande arbetsuppgifter som innebär truckkörning huvudsakligen med motvikstruck (B1), lastning och lossning av gods, samt diverse arbetsuppgifter där du kommer att transportera och sortera gods, det är av stor vikt att ha god fysik. Du kommer att arbeta 2-skift, varannan vecka dag och varannan vecka kväll.
För att trivas i denna roll ser vi att du är engagerad, ansvarsfull och initiativrik. Du jobbar självständigt men funkar lika bra i grupp och arbetar gärna mot gemensamt uppsatta mål som ett team och bjuder på god energi och "vi-känsla" på arbetsplatsen. Det är av värde att du är flexibel och ställer upp där behovet finns. Kompetenser
Erfarenhet av motviktstruck med långa gafflar
Ansvarar för in- och utleveranser av material
Kan arbeta 2-skift
B-körkort
Arbetstider: Skift mån-fre, kl. 06:18-14:42, eller kl.14:30-23:48
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum, om vi matchat rätt kandidater. Ansök därför så snart som möjligt!
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om Yourstaff Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik och industri. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanan Ada hanan@yourstaff.se Jobbnummer
9716769