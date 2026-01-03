Motion designer / Grafisk formgivare
2026-01-03
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige
ILFT är en liten, erfaren reklambyrå med fem personer belägen vid Bokskogen utanför Malmö. Vi arbetar med grafisk kommunikation, reklamfilm och digitalt innehåll för välkända varumärken - ofta i snabba processer där hantverk, formkänsla och professionalism är avgörande.
Vi söker dig som vill arbeta praktiskt och kreativt med både filmredigering och grafisk produktion, och som har ett starkt grafiskt sinne med särskild känsla för typografi och form.
Om rollen
Hos oss arbetar du brett i produktion - från idé till färdigt material. Du kommer bland annat att:
Arbeta med grafisk produktion för tryck, digitala kanaler och film
Klippa och redigera film
Säkerställa typografi, form och grafisk kvalitet i alla leveranser
Arbeta självständigt i projekt, men nära kollegor och uppdragsgivare
Vi söker dig som:
Har ett stilsäkert grafiskt öga och stark känsla för typografi och form
Förstår hur professionell reklamfilm och grafiskt material byggs visuellt
Hanterar Premiere Pro och After Effects
Arbetar självklart i Illustrator, InDesign och Photoshop
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt (för korrektur och språkhantering)
Förmåga att arbeta självgående, strukturerat och noggrant
Ålder, titel och antal år i branschen är sekundärt. Tjänsten formas efter din nivå.
Meriterande:
Kunskap i eller erfarenhet av 3D, t.ex. Blender
Erfarenhet eller intresse för AI-generering inom bild, film eller design
Intresse för eller grundläggande kunskap inom webb, t.ex. att lägga upp och hantera WordPress-sidor
Vem är du?
Du är ödmjuk, prestigelös och trygg i din kompetens. Du gillar att ta ansvar, ser lösningar snarare än problem och trivs i en mindre organisation där alla bidrar. Du har respekt för hantverket, är noggrann i detaljer och har lätt för att växla mellan olika uttryck och stilar beroende på uppdrag och kund.
Du trivs i en mindre byråmiljö där alla bidrar, där form och hantverk respekteras och där kvalitet alltid går före quick fixes.
Vi erbjuder:
Ett kreativt arbete i en lantlig miljö strax utanför Malmö
Stora och välkända kunder, varierade uppdrag
Ett litet, erfaret team med högt i tak och korta processer
Möjlighet att arbeta brett och utvecklas inom flera discipliner

Publiceringsdatum
2026-01-03

Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande.
Portfolio är obligatoriskt.
Skicka med arbetsprover (PDF eller länk) som tydligt visar din grafiska känsla, formförståelse och arbete med rörligt material.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
e-post
E-post: bjorn.rudnert@ilft.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ilft AB
(org.nr 556851-1850)
Bjeretsvägen 178-21 (visa karta
)
233 92 SVEDALA

Körkort
