Möteskoordinator till HighFive
2026-06-02
Var med och skapa framtidens mötesplats
Vill du vara med och skapa en plats där idéer möts, innovation tar form och människor hittar nya möjligheter tillsammans? På HighFive får du en central roll i en växande innovationsarena där näringsliv, akademi, offentlig sektor och studenter möts – varje dag. Här bidrar du inte bara till att få verksamheten att fungera, utan till att skapa energi, sammanhang och utveckling för hela regionen.
Som möteskoordinator är du mitt i händelsernas centrum – en värd, möjliggörare och match-maker som får människor att trivas, mötas och ta nästa steg.Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Rollen som koordinator är varierad och kombinerar värdskap, koordinering, administration, relationsbyggande och kulturutveckling. Du är en central del av den dagliga driften och fungerar som en naturlig första kontakt för besökare, deltagare och samarbetspartners.
I rollen kommer du bland annat att:
bemanna receptionen och skapa en välkomnande, professionell och levande miljö ta emot besökare och stötta i vardagens praktiska frågor koordinera aktiviteter som frukostmöten, workshops, nätverksträffar och event hantera bokningar, deltagarlistor, enklare administration och uppföljning bidra till struktur och kvalitet i den dagliga driften arbeta aktivt med match-making – koppla ihop människor, idéer och verksamheter
En viktig del av rollen är att vara närvarande i huset och bygga relationer. Du fångar upp behov, ser möjligheter och initierar kontakter – både spontant i vardagen och mer långsiktigt.
Arbetsveckan är dynamisk och växlar mellan operativa uppgifter, möten, event och relationsbyggande. Du behöver kunna prioritera, ställa om och samtidigt hålla kvalité i varje möte.
Vi söker dig som har erfarenhet av roller där service, värdskap, koordinering och relationsbyggande varit centrala delar. Du är trygg i att möta många olika människor och har förmågan att skapa både struktur och en positiv upplevelse i mötet.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet från roller där service, värdskap, koordinering och relationsbyggande har varit centrala delar
Erfarenhet av att möta många olika typer av människor i professionella sammanhang och skapa trygghet, energi och struktur i mötet
Erfarenhet av att koordinera aktiviteter, möten eller event, inklusive praktiska detaljer som bokningar, deltagarhantering, lokaler, teknik och uppföljning
Vana att arbeta självständigt, ta initiativ och lösa problem
God digital vana och förmåga att snabbt lära sig nya system och verktyg
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Mycket god svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från innovationsmiljö, science park, akademi eller näringslivsnära verksamhet
Erfarenhet av match-making, nätverksbyggande eller community management
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis service, event, projektledning eller liknande
Erfarenhet av bokningssystem, CRM och/eller eventverktyg
Personliga kompetenser:
För att lyckas i rollen bygger du aktivt relationer och ser naturligt hur människor och verksamheter kan kopplas samman. Du samarbetar nära andra, delar information och bidrar till att skapa en helhet som fungerar. I mötet med andra är du serviceinriktad, uppmärksam på behov och anpassar ditt bemötande för att skapa en positiv upplevelse. Samtidigt är du flexibel och kan ställa om mellan planerade uppgifter och situationer som uppstår, utan att tappa struktur eller fokus.
Vi erbjuder dig
Hos HighFive får du möjlighet att vara med och bygga något som gör verklig skillnad. Du arbetar i en miljö fylld av energi, samarbeten och framtidsfrågor – där innovation möter vardag.
Vi erbjuder:
en varierad och utvecklande roll nära människor, idéer och samhällsutveckling en arbetsplats med högt engagemang, stark teamkänsla och nära samarbete utrymme att ta ansvar, testa nya arbetssätt och utvecklas i din roll en kultur präglad av snällhet, nyfikenhet och vilja att hjälpa varandra möjlighet att bidra till en växande innovationsarena i Halmstad och Halland
Här får du vara med och skapa en plats där människor trivs, utvecklas och hittar nya vägar framåt.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Vi planerar för intervjuer 16-18 juni. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
I den här rekryteringen ersätter urvalsfrågor personligt brev. Det bidrar till en mer inkluderande och effektiv rekryteringsprocess, där dina svar är en viktig del i vårt urval.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka digitalt i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstad Business Incubator AB
(org.nr 556504-3774), https://www.halmstad.se/
Kristian IV:s väg 3 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
High Five AB Kontakt
HR-konsult
Hanna Westman hanna.westman@halmstad.se +46761082442 Jobbnummer
9940927