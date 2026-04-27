Mötesbokare till vår kund i centrala Helsingborg!
Är du serviceinriktad och trivs i en roll där kundkontakt står i fokus? Manpower söker nu en driven medarbetare för ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder i Helsingborg. Företaget är placerad i Helsingborg och erbjuder dig möjligheten att utvecklas inom kundservice och arbeta med en etablerad aktör som har 30 års erfarenhet och djup kunskap om marknaden. Låter det som något för dig, gör din ansökan nu!
Ort: Helsingborg
Start: Augusti
Uppdragslängd: Konsultuppdrag i 4 månader, med goda möjligheter till anställning hos kund
Om jobbet som mötesbokare
Vår kund erbjuder besöksbokningstjänster som hjälper uppdragsgivarens säljare, framför allt läkemedelskonsulenter, att ha en effektiv och strukturerad dag på fältet.
Som mötesbokare får du en central roll i att säkerställa att kundens säljare får den bästa starten på dagen genom att boka in möten med deras viktigaste kunder.
Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid, heltid och med start i augusti.
Du blir anställd av Jefferson Wells i 4 månader och sedan övergår du till anställning hos kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantera inkommande samtal och e-post från kunder
Lösa kundfrågor och problem på ett serviceinriktat och snabbt sätt
Säkerställa att alla kundinteraktioner håller hög kvalitet och ger en positiv upplevelse
Samverka med interna team för att säkerställa kundnöjdhet
Dokumentera kundärenden i relevanta system
Den vi söker
Vi söker dig som har en naturlig känsla för service och trivs i en roll där du har daglig kontakt med kunder. Du är en positiv person som har lätt för att kommunicera och lösa problem, och du gillar att arbeta mot tydliga mål. För att lyckas i rollen som kundtjänstmedarbetare ser vi att du har tidigare erfarenhet inom serviceyrken och känner dig bekväm med att hantera flera ärenden samtidigt.
Vi söker dig som:
Har gymnasiekompetens
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är utåtriktad och har en positiv attityd
Är orädd för att ta kontakt med nya människor och lösa deras problem
Har tidigare erfarenhet av service eller kundtjänst
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål och deadlines
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom bland annat sälj, ekonomi, inköp, HR och supply chain. Med djup branschkunskap och ett nära samarbete med både kunder och konsulter skapar vi träffsäkra matchningar som stärker verksamheter och ger våra kandidater goda möjligheter till långsiktig karriärutveckling. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i fler än 50 länder globalt och är en del av ManpowerGroup. Genom vårt starka nätverk och kontinuerliga inflöde av uppdrag kan vi erbjuda många spännande karriärmöjligheter hos attraktiva arbetsgivare.Publiceringsdatum2026-04-27Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen att registrera ditt CV via länken. Har du några frågor eller funderingar kring tjänsten, kontakta Gentrit Ajdini, gentrit.ajdini@manpower.se
eller 0722079519.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb.
(org.nr 556855-1104)
Helsingborg (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG
Jefferson wells Kontakt
Gentrit Ajdini gentrit.ajdini@manpower.se 0722079519
9877964