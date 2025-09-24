Mötesbokare till Aspia
Docupartner i Stockholm AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Docupartner i Stockholm AB i Stockholm
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Inside Sales Representative/Mötesbokare till Aspia
Har du en bakgrund inom försäljning och drivs av att utveckla nya kundrelationer? Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta i en roll med frihet under ansvar? Aspia i Stockholm söker nu en driven Inside Sales Representative som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt.
Om rollen
I denna roll blir du en viktig del av vårt säljteam, där ditt fokus ligger på att boka möten med potentiella kunder över hela landet. Du får möjlighet att arbeta med marknadsledande tjänster inom redovisning, lön & HR, skatt och rådgivning.
Vi erbjuder en modern och digital arbetsmiljö där du har nära samarbete med både säljkollegor och andra avdelningar. Du kommer att få en gedigen onboarding samt kontinuerlig utbildning för att utvecklas och lyckas i din roll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prospektering och identifiering av nya affärsmöjligheter med hjälp av digitala verktyg
Boka möten åt våra kundansvariga säljare
Administrera och hantera prospektering i CRM-systemet NetSuite
Följa upp inkommande förfrågningar från kunder
Ansvara för hela den administrativa mötesprocessen
Vem är du?
Vi söker dig som är en skicklig kommunikatör och trivs med att bygga relationer. Du är resultatinriktad, strukturerad och motiveras av att arbeta mot tydliga mål.
Vi ser gärna att du har:
Minst 1-2 års erfarenhet av telefonförsäljning och/eller mötesbokning
Erfarenhet av tjänsteförsäljning och digital prospektering är meriterande
Erfarenhet av att arbeta i CRM-system
En nyfiken och relationsskapande personlighet
Förmågan att arbeta självständigt och driva din egen försäljningsprocess
Vad Aspia erbjuder dig
Hos Aspia får du en trygg anställning i ett företag som satsar på sina medarbetare och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder:
Hybridarbete, möjlighet att arbeta hemifrån tre dagar i veckan
Flextid, arbetstid 8-17 med flexibilitet
30 dagars semester och sommartid med 7-timmars arbetsdagar juni-oktober
Bra grundlön och attraktiv bonusmodell
Friskvårdsbidrag och gym i byggnaden
Löpande utbildningar och kompetensutveckling
Cykelförmån, sjukvårdsförsäkring och föräldralön
Om Aspia
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina. Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Läs mer på www.aspia.se
Tjänsten är på heltid med start under hösten. Tester och referenstagning ingår i processen.
Ansök redan idag. Vi hanterar ansökningar löpande. I denna rekrytering har Aspia valt att samarbete med DocuPartner. Vid frågor, kontakta Linda Ström på linda.strom@docupartner.se
eller 070-825 08 10.
Välkommen till Aspia! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Docupartner i Stockholm AB
(org.nr 556619-7991), http://www.docupartner.se Arbetsplats
DocuPartner AB Kontakt
Linda Ström linda.strom@docupartner.se 070-825 08 10 Jobbnummer
9524670