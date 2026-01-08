Mötesbokare sökes - Fast lön + generös provision
2026-01-08
+46 är en snabbväxande svensk mobiloperatör som levererar mobila tjänster, bredband, växellösningar och körjournaler till företag över hela landet.
Nu stärker vi vårt team och söker 2 drivna mötesbokare som vill vara med på vår fortsatta resa.
Rollen
Som mötesbokare är du en central del av vårt försäljningsteam. Din uppgift är att kontakta företag, fånga upp och skapa intresse samt boka in kvalificerade möten åt våra säljare. Du arbetar strukturerat, målinriktat och med fokus på att skapa nya affärsmöjligheter varje dag.
Vi söker dig som
Har en stark drivkraft och gillar att jobba mot tydliga mål
Är social, kommunikativ och trivs med att ta kontakt med nya människor
Har lätt för att bygga förtroende och skapa bra samtal
Är självgående men också en lagspelare
Du får en ordentlig introduktion där du lär dig våra produkter, våra system och hur du lyckas bäst i rollen. Vi hjälper dig även att utveckla din samtalsteknik.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning med fast lön + attraktiv provision, där du själv kan påverka din inkomst genom ditt engagemang och dina resultat.
Tydliga karriärvägar med möjlighet att utvecklas inom försäljningsteamet.
Ett modernt kontor på Kopparlunden med bra energi och härliga kollegor.
En arbetsmiljö där prestation firas, där vi lyfter varandra och där du får känna att dina insatser gör skillnad varje dag.
Arbetstider och placering
Måndag-fredag 08:30-17:00
Inga kvällar eller helger
Kontor: Kopparlunden, Västerås
Fast lön + provision.
Fast lön + provision.
Du har alltså en trygg grundlön och möjlighet att påverka din egen inkomst.
Svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana (kundhantering, Word/Writer, Excel/Calc)
Meriterande: erfarenhet av mötesbokning, telefonförsäljning eller kundtjänst
