Mötesbokare på deltid
2025-10-20
Är du en driven och entusiastisk person som vill ha ett meriterande deltidsjobb där du kan påverka din egen utveckling och bidra till företagets tillväxt? Då är det dig vi söker!
Om StjärnaFyrkant
StjärnaFyrkant är en rikstäckande kedja med verksamhet på 24 orter och är en av Sveriges ledande återförsäljare inom telefoni och kommunikationslösningar för företag. Vi brinner för att göra det enkelt för våra kunder att kommunicera - så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Om rollen
Som Mötesbokare på deltid blir du en viktig del av vårt säljteam. Du kontaktar potentiella företagskunder, skapar intresse och bokar in kvalitetsmöten för våra säljare - antingen via telefon eller digitala kanaler.
Detta är en flexibel tjänst på deltid, perfekt för dig som studerar eller har annan sysselsättning men vill bygga värdefull erfarenhet inom försäljning och kundrelationer.
Dina ansvarsområden
Identifiera och kontakta potentiella kunder.
Skapa förtroendefulla samtal och förstå kundens behov.
Boka kvalitetsmöten åt våra säljare via telefon eller Teams.
Uppdatera och underhålla kundinformation i vårt system.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundkontakt, försäljning eller service (meriterande men ej krav).
Är kommunikativ, engagerad och gillar att prata med människor.
Trivs med att arbeta mot mål och tycker om att se resultat av ditt arbete.
Vill kombinera studier eller annan sysselsättning med ett flexibelt extrajobb.
Vi erbjuder
Deltidsanställning med flexibel schemaläggning.
Fast lön och bonus som belönar prestation.
Introduktion, coachning och kontinuerlig säljutbildning.
En positiv och social arbetsmiljö med drivna kollegor.
