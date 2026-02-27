Mötesbokare inom Fordonsbranchen
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Mötesbokare till expansivt företag - perfekt för dig i början av karriären!
Mötesbokare till expansivt företag - perfekt för dig i början av karriären!
Vår kund söker nu en tävlingsinriktad och målmedveten mötesbokare som vill ta sina första steg inom försäljning. Rollen passar dig som vill utvecklas, arbeta mot tydliga mål och bygga en karriär i ett företag som värdesätter energi, samarbete och resultat. Som mötesbokare kommer du att spela en viktig roll i säljteamet och vara den som skapar första kontakten med bostadsrättsföreningar. Här får du en stabil grund att stå på, tydliga mål att jobba mot och stöd av erfarna kollegor som hjälper dig att lyckas. Företaget erbjuder en trygg grundlön med möjlighet till provision, kontinuerlig coachning och goda utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljön präglas av högt tempo, stark teamkänsla och mycket glädje.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Kontakta och boka möten med bostadsrättsföreningar
Arbeta målinriktat med uppföljning och resultat
Bidra till teamets gemensamma mål och energi
Representera företaget på ett professionellt sättKvalifikationer
Stark drivkraft och vilja att utvecklas inom försäljning
God kommunikativ förmåga och trivs i kontakt med människor
Positiv attityd och förmåga att hantera motgångar
Flytande svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundkontakt är meriterande men inte ett krav
Vi söker dig som:
Är i början av eller vill påbörja din karriär inom försäljning
Har ett tävlingsinriktat mindset och gillar att nå uppsatta mål
Är engagerad, målmedveten och resultatorienterad
Har ett intresse för människor, relationer och utveckling
Gärna har bakgrund inom idrott eller annan tävlingsinriktad aktivitetÖvrig information
Här finns chansen att växa, lära sig försäljning från grunden. Vid frågor kan du kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9766948