Platinum Capital AB / Kundservicejobb / Malmö
2025-09-12
Mötesbokare inom Corporate Finance
Plats: Malmö City
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal tjänster: 5
Vill du ta första steget in i finansbranschen - och bli en viktig länk mellan investerare och tillväxtbolag?
Nu söker vi engagerade mötesbokare till vårt team inom Corporate Finance i Malmö! Här får du arbeta i en spännande miljö med tillväxtbolag och investeringar, där du ansvarar för att boka kvalificerade möten - inte att sälja.
Om rollen
Som mötesbokare är din främsta uppgift att ta första kontakten med potentiella investerare via telefon och mejl. Du väcker intresse, skapar förtroende och bokar in möten för våra seniora säljare som sedan tar processen vidare.
Du är med andra ord första länken i en större affärsprocess - och din insats är avgörande för vår fortsatta tillväxt.
Dina arbetsuppgifter
Prospektera och identifiera investerare som kan vara intresserade av våra tillväxtbolag
Ta kontakt via telefon och mejl
Presentera företaget och väcka intresse för våra case
Boka in kvalificerade möten för våra säljare
Arbeta strukturerat i vårt CRM-system
Bidra till en positiv teamkultur och arbeta mot gemensamma mål
Vi söker dig som:
Gärna har minst 1 års erfarenhet av telefonkontakt med kunder, kundservice eller mötesbokning
Talar och skriver svenska obehindrat
Är kommunikativ, lyhörd och förtroendeingivande
Är målinriktad, disciplinerad och trivs med ett högt tempo
Har god datorvana och gärna erfarenhet av CRM-system
Vi erbjuder dig:
Fast månadslön - inga provisionskrav
Tydliga mål och trygg struktur
En väg in i finansbranschen och Corporate Finance
Löpande utbildning, coachning och stöd
Ett engagerat team i centrala Malmö där vi hjälper varandra att lyckas
Ansök idag!
Skicka din ansökan till: hr@platinumcapital.se
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetsgivare: Platinum Capital AB
Plats: Malmö, Skåne län
Lönetyp: Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Ansökan sker via mejl
E-post: hr@platinumcapital.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Platinum Capital AB
(org.nr 559414-2290)

Arbetsplats
Malmö City
9506110