Mötesbokare för el/energi
2026-02-25
Vill du jobba med framtidens energilösningar - och samtidigt tjäna bra pengar?
Nordisk Solteknik växer och söker nu fler drivna fältsäljare som vill jobba ute på fält, möta kunder och göra skillnad i en av Sveriges snabbast växande branscher.
Vi erbjuder lösningar inom el/energi, solceller och batterier, och riktar oss både till kunder som redan har solceller och till dem som vill börja sin energiomställning från grunden.
Om rollen
Som fältsäljare representerar du Nordisk Solteknik ute hos kund. Du startar dagen på kontoret i Kista för en gemensam uppstart. Därefter åker teamet ut till dagens område tillsammans.
Dina arbetsuppgifter består av:
Besöka områden och möta kunder i deras hem
Skapa intresse och boka möten
Presentera våra energilösningar på ett förtroendeingivande sätt
Arbeta i vår app (Du får rutter och dagen planerad åt dig)
Bidra till teamets energi och goda stämning
Resor inom Stockholm ingår (30-60 min), ibland med övernattning vid längre uppdrag.
Vi söker dig som...
Är tävlingsinriktad, driven och positiv
Har uthållighet - du ger inte upp efter 100 dörrar
Älskar att prata med människor och förstår värdet av att skapa win-win-lösningar
Är coachbar, ödmjuk och tar feedback
Gärna har bakgrund inom försäljning eller service (ej krav)
Talar svenska flytande och kan engelska på basnivå
Är snabblärd - teknisk kunskap krävs inte
Utbildning & introduktion
Du börjar med en intensiv och rolig 1-2 dagars säljutbildning (produkt + workshop).
Lunch ingår - och sen är du redo att komma igång!
Lön & ersättningar
300 kr per bokat möte (oavsett om det blir affär)
Målet är 1 möte i timmen - många når betydligt högre efter några månader men kan såklart vara mindre till en början
VI tror på en bra arbetsmiljö och vet att fältsäljarna är kärnan i vår framgång. Här blir du sedd, stöttad och får rätt förutsättningar - Nordisk soltekniks ledare har själva jobbat i fält och förstår din vardag.
