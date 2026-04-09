Mötesbokare B2B - Företagstjänster
Vill du växa inom B2B-försäljning och skapa affärer som gör skillnad?
Som Mötesbokare på Cloudgruppen i Lund får du möjligheten att arbeta rådgivande med telekom och företagstjänster. Du prospekterar, bokar möten och skapar affärsmöjligheter samtidigt som du växer i rollen med stöd från ett erfaret team.
Cloudgruppen är en etablerad aktör inom IT- och kommunikationslösningar för företag i Sverige, med fortsatt tillväxt och tydliga ambitioner framåt.
Varför Cloudgruppen?
Hos oss blir du en del av en säljorganisation med:
Tydliga mål och etablerade arbetssätt
Kort väg till chefer och nära ledarskap
En kultur där prestation syns och belönas
På vårt kontor i Lund arbetar du tillsammans med erfarna kollegor inom försäljning, support och leverans. Här delar vi kunskap, stöttar varandra i affärer och fokuserar på långsiktig framgång.
Om rollen
Som BDR ansvarar du för att prospektera och boka kvalificerade möten mellan potentiella företagskunder och våra säljare. Du får alla verktyg, utbildning och stöd du behöver för att lyckas - och en tydlig karriärväg inom Cloudgruppen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Prospektera och boka möten med nya och befintliga företagskunder (B2B)
Genomföra behovsanalyser för att matcha rätt lösningar
Samarbeta med säljteamet för att skapa affärsmöjligheter
Följa upp leads och säkerställa hög kvalitet i kundkontakter
Vem vi söker
Har du 6-12 månaders erfarenhet och driv? Sök ändå - vi värderar person, ambition och potential högt.
Vi söker dig som:
Trivs med att kontakta företagskunder via telefon
Är mål- och resultatinriktad
Gillar rådgivande försäljning och relationsbyggande
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande:
Erfarenhet inom telekom, IT eller abonnemangsbaserade tjänster
Vana av CRM och strukturerat säljarbete
Det här erbjuder vi dig
Fast månadslön + attraktiv provisionsmodell utan tak
Tydlig onboarding och utbildning i produkter, processer och säljmetodik
Löpande coaching och stöd från erfarna chefer och kollegor
Möjlighet att utvecklas till Account Manager eller annan roll inom Cloudgruppen
Säljaktiviteter, tävlingar, kickoffs och sociala aktiviteter
Moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Lund
Placeringsort: Lund
Publiceringsdatum: 2026-04-09
Rekrytering sker löpande. Skicka in ditt CV och en kort motivering via Teamtailor där du berättar om din bakgrund och varför du vill arbeta som Mötesbokare - Företagstjänster på Cloudgruppen i Lund.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Rollen kan tillsättas tidigare.
