Morups Fönster söker Fönstermontör
Morupsfönster AB / Montörsjobb / Örebro Visa alla montörsjobb i Örebro
2025-09-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Morupsfönster AB i Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
, Karlstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-20Om företaget
Morups Fönster har sedan 1932 varit en av Sveriges ledande tillverkare av mått- och kundanpassade fönster. Vi tillverkar och monterar fönster helt efter kundens specifika önskemål. Vårt huvudkontor och vår fönsterfabrik är belägna i Morup utanför Falkenberg. Vi är ett växande företag med en ambition att ligga i framkant både vad gäller produktens prestanda och våra medarbetares engagemang.
Om Uppdraget
Vi söker en montör, gärna med erfarenhet av just fönster, som gillar att arbeta hos slutkund i ett mindre arbetsteam med härlig lagkänsla, allt under varumärket Morups Fönster.
Som fönstermontör sköter du rivning av gamla fönster, montering av nya och färdigställande på in- och utsida samt slutstädning.
Kunskaper i alla förekommande arbetsmoment i samband med montering och demontering av fönster är meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Startdag: Omgående
Arbetsområde: Örebro län
Utgår från: Örebro med omnejd
Lön: Efter överenskommelse
Vi ser gärna att din profil innehåller
• Självgående, noggrann och ansvarstagande
• God social förmåga
• Grundläggande utbildning inom bygg eller träområdet är meriterande
• Du behärskar svenska språket såväl i tal som i skrift.
• Krav: B-körkort Ersättning
Efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Morupsfönster AB
(org.nr 556769-3097) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Morups Fönster Jobbnummer
9518705