Morups Fönster söker Fönstermontör

Morupsfönster AB / Montörsjobb / Örebro
2025-09-20


2025-09-20

Om företaget
Morups Fönster har sedan 1932 varit en av Sveriges ledande tillverkare av mått- och kundanpassade fönster. Vi tillverkar och monterar fönster helt efter kundens specifika önskemål. Vårt huvudkontor och vår fönsterfabrik är belägna i Morup utanför Falkenberg. Vi är ett växande företag med en ambition att ligga i framkant både vad gäller produktens prestanda och våra medarbetares engagemang.



Om Uppdraget
Vi söker en montör, gärna med erfarenhet av just fönster, som gillar att arbeta hos slutkund i ett mindre arbetsteam med härlig lagkänsla, allt under varumärket Morups Fönster.

Som fönstermontör sköter du rivning av gamla fönster, montering av nya och färdigställande på in- och utsida samt slutstädning.

Kunskaper i alla förekommande arbetsmoment i samband med montering och demontering av fönster är meriterande.



Anställningsform: Tillsvidareanställning
Startdag: Omgående
Arbetsområde: Örebro län
Utgår från: Örebro med omnejd
Lön: Efter överenskommelse

Vi ser gärna att din profil innehåller

• Självgående, noggrann och ansvarstagande
• God social förmåga
• Grundläggande utbildning inom bygg eller träområdet är meriterande
• Du behärskar svenska språket såväl i tal som i skrift.
• Krav: B-körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivare
Morupsfönster AB (org.nr 556769-3097)

Arbetsplats
Morups Fönster

