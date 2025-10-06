MoodManager Sodexo AstraZeneca Mölndal
2025-10-06
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Bli en del av vårt team och skapa en inspirerande arbetsmiljö som gör skillnad!
Hos oss på Sodexo strävar vi efter att leverera högsta kvalitet inom våra tjänster och produkter. Vi värdesätter hållbarhet, mångfald och en arbetsmiljö där innovation frodas. Våra fantastiska faciliteter erbjuder inte bara en plats att arbeta, utan en plats att växa och trivas. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av något större? Vi söker nu en engagerad och kreativ Mood Manager till vår nybyggda restaurang på AstraZeneca där ambitionen är att bli världens bästa personalrestaurang!
Om rollen:
Som Mood Manager ansvarar du för att skapa och upprätthålla en positiv och engagerande atmosfär för gästerna. Du spelar en avgörande roll i att säkerställa att varje gäst känner sig välkommen och att deras upplevelse hos oss är minnesvärd och trevlig.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Planera och genomföra aktiviteter och evenemang som skapar en levande och engagerande atmosfär.
• Upprätthålla en nära kommunikation med arbetskamrater och gäster för att förverkliga initiativ för förbättrad gästupplevelse.
• Samla in och använda feedback från gäster för att kontinuerligt förbättra vår service och atmosfär.
• Säkerställa att gästytorna är rena och välorganiserade i samarbete med det övriga teamet.
• Arbeta enligt HACCP-standarder och bidra till att kök, serveringsytor och matsal håller god ordning.
Vi söker dig som:
• Har en passion för att skapa positiva upplevelser och engagera människor.
• Är kommunikativ och besitter förmågan att inspirera och samarbeta med olika team.
• Har erfarenhet av att planera och genomföra evenemang som engagerar gäster.
• Kan arbeta strukturerat i en dynamisk miljö.
• Har ett stort intresse för hållbarhet och mångfald, vilket speglas i ditt arbete.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du får leda initiativ som gör skillnad och bidra till våra gästers positiva upplevelse, allt i våra moderna faciliteter där vi prioriterar hälsa och välbefinnande.
Är du redo att skapa minnesvärda upplevelser och bidra till en levande och trivsam atmosfär? Ansök idag för att bli vår nästa Mood Manager och en del av vårt entusiastiska team!
Om tjänsten:
Detta är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Arbetet är förlagt deltid 50%, dagtid men viss kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Sista ansökningsdag är 1 oktober.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med extern leverantör. Slutkandidaten kommer informeras och behöva lämna sitt samtycke innan det att bakgrundskontroll genomförs.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt kollektivavtal och erfarenhet
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Detta är ett deltidsjobb.
Sodexo AB (org.nr 556528-2984)
9541844