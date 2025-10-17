Montörer till W5 Solutions
Eterni Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Älmhult Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Älmhult
2025-10-17
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Älmhult
MONTÖRER TILL W5 SOLUTIONS I ÄLMHULT
Nu söker W5 Solutions ett flertal montörer till sina fina nya lokaler i Älmhult. Hos oss får du chansen att växa både personligt och professionellt, med stöd från en organisation som värdesätter innovation, samarbete och excellens.
Genom att sätta värde på mångfald och tron på våra olika bakgrunder och perspektiv, ger styrka till vår organisation. Genom att vara öppna, ärliga och konstruktiva skapar vi en miljö där samarbete och stöd är kärnan i vårt arbete. Tillsammans hjälper vi varandra att nå både våra gemensamma och individuella mål.
Vi söker och investerar i de bästa talangerna för att forma framtidens framgångar och vårt arbete handlar om att alltid överträffa förväntningar. Samtidigt som vi har ett starkt fokus på hållbarhet och ansvar. Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Som en del av vårt team har du möjlighet att bidra och påverka under en dynamisk period, där din insats kommer att göra skillnad för vår framtid.
I rollen som montör kommer dina arbetsuppgifter bestå av:Montering av komponenter enligt manualer och arbetsinstruktioner för att säkerställa att produkterna uppfyller kvalitetskrav
Använda lödningstekniker för att koppla samman elektriska komponenter med precision och kvalitet
Noggrann inspektion och kontroll av färdiga produkter/steg i monteringen för att identifiera och åtgärda eventuella fel eller avvikelser
Arbeta enligt givna produktionsmanualer och rutiner för att säkerställa effektivitet och konsekvent kvalitet
Vid behov delta i interna flyttar och logistiska uppgifter, vilket innebär att du hjälper till med att flytta utrustning, material och komponenter mellan olika delar av verksamheten.
Du direkt rapporterar till avdelningen för Head of batteries and chargers och samarbetar med produktionsteamet och din teamledare.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har med fördel en teknisk utbildning på gymnasial nivå samt att du har tidigare erfarenhet av montering, lödning och kvalitetsarbete är önskvärt.
Med ett grundläggande intresse för teknik och mekaniska/elektriska komponenter tar du dig an dina uppgifter. Du har ett öga för detaljer, är flexibel som person och lägger stor vikt vid att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Vidare har du lätt för att kommunicera och följa instruktioner samt bibehålla fokus över tid. Att du talar och skriver svenska flytande ser vi som en självklarhet samt att du har god datorvana.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som montör är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos W5.
ÖVRIGT
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
W5 Sweden AB Kontakt
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se Jobbnummer
9563242