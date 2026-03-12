Montörer till Vindeln
Nu söker vi montörer för start omgående i Vindeln!
Om uppdraget
Som montör hos oss kommer du arbeta med slutmontering av företagets produkter. Här får du chansen att bli en del av ett företag som värdesätter kvalitet, noggrannhet och lagarbete. Du blir anställd av oss på OnePartnerGroup och arbetar som konsult ute hos kund. Start sker så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som montör arbetar du både självständigt och i team, där noggrannhet och ansvarstagande är viktiga delar av din vardag. Du använder olika handverktyg och följer monteringsanvisningar för att säkerställa hög kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven och flexibel som person och trivs med ett praktiskt arbete. Du är en pålitlig medarbetare som gillar att arbeta i team och har ett positivt bemötande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att ha jobbat inom industrin eller med likande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du innehar truck eller traverskort. Vidare behärskar du svenska språket i tal och skrift samt innehar B-körkort.
Bra att veta
Arbetstider: Initialt dagtid mån-fre
Omfattning: Heltidsanställning med start omgående efter överenskommelse
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Björn Edberg på bjorn.edberg@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Björn Edberg bjorn.edberg@onepartnergroup.se Jobbnummer
9792616