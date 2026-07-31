Montörer till Kungsängen
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro
2026-07-31
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Upplands-Bro
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Erfaren montör? Vi söker dig som vill göra skillnad!
Gillar du praktiskt arbete där varje detalj räknas? Kitron Eltech i Kungsängen söker flera montörer till produktionsteamet. Du arbetar med montering, kabeldragning, komponentinstallation och funktionstest av elskåp — en varierande roll där problemlösning, noggrannhet och tekniskt intresse belönas.
Vi värnar om balans mellan privat- och arbetsliv och tillämpar flextid samt kortare arbetsdagar på fredagar.
Vad innebär rollen
• Montera och konfigurera elskåp utifrån ritningar och elscheman
• Kabeldragning, installation och anslutning av elkomponenter
• Funktionskontroll och felsökning av system innan leverans
• Samarbeta med team för att säkerställa tidplaner Kvalifikationer
• God förmåga att läsa och följa el-scheman och tekniska ritningar
• Noggrann, problemlösningsorienterad och kvalitetsmedveten
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Erfarenhet av montage och driftsättning av elskåp
• Har utbildning eller erfarenhet inom el (meriterande)
Anställningen
• Anställning hos oss enligt överenskommelse med möjlighet till övertag
• Härlig teamkänsla och engagerade kollegor
• Flexibla arbetstider
• Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och stöd för din karriärutveckling — väx med oss i rollen.
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år. Om företaget
Om Nordiska Bemanningsgruppen
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta hos noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder uppdrag som stärker ditt CV, breddar din erfarenhet och ger dig möjlighet att utvecklas inom olika branscher.
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en långsiktig partner i din karriär.
Ansök redan idag – urval sker löpande!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Klarabergsgatan 60 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Kontakt
Jorgos Zouvani jorgos.zouvani@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10017269