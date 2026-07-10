Montörer till kund i Falkenberg!
NearYou Sverige AB / Fordonsmontörsjobb / Falkenberg Visa alla fordonsmontörsjobb i Falkenberg
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Företagsinfo lämnas ut längre fram i processen.
Tjänstebeskrivning
Just nu söker vi en lastbils montör som är redo att ta sig an en ny utmaning. Vi söker dig som har erfarenhet av montering av kaross. Är praktiskt lagd och har ett stort intresse för fordon och att meka. Meriterande är om du har svets kunskaper (MIG) och/eller inom el/hydraulik. Arbetet innebär montage av specialbeställda karosser till både företag men även privatpersoner.
Där jobbar du i linje med andra kollegor vilket stället krav på att du kan samarbeta mycket väl med andra och har en god och tydlig kommunikation med dina kollegor. Du får möjligheten att jobba inom ett modernt företag med den familjära känslan. Kvalifikationer
Som person bör du vara självgående och driven för att få jobbet gjort. Vi ser att du är intresserad av att meka och har en del praktisk erfarenhet. Att ha tekniskt kunnande är meriterande. Vi ser gärna att du är en positiv person som är engagerad i ditt arbete och jobbar bra i lag. Men som även kan prestera individuellt. B-körkort och bil är ett krav. Truckkort är meriterande.
Verktygsvana och noggrannhet är mycket viktiga. Vi jobbar med mm och inte cm. Skruvdragare, vinkelslip, popnitpistol är verktyg som används för det mesta.
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Tjänsten kommer att tillsättas löpande så tveka inte på ansöka redan idag. Varmt välkommen med din ansökan.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Storgatan 24 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nearyou Halmstad Kontakt
Omar Muratbegovic Omar.Muratbegovic@nearyou.se +46 72 240 99 57 Jobbnummer
9999561