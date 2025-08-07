Montör Till Isec
2025-08-07
Om ISEC
ISEC Monitoring Systems är en ledande aktör inom övervakning och säkerhetsteknik inom kärnkraftverk. Dem utvecklar och levererar avancerade system för kameraövervakning till kunder över hela världen.
Deras team består av kunniga och engagerade specialister som arbetar nära våra kunder för att skapa trygga och effektiva lösningar - anpassade efter varje unikt behov. ISEC kombinerar teknisk spetskompetens med ett personligt bemötande och en kultur präglad av kvalitet, ansvar och långsiktighet.
Att arbeta hos ISEC Monitoring Systems innebär att vara en del av ett växande techbolag där din insats gör verklig skillnad - både för våra kunder och för samhället i stort.
Är du noggrann, ordningsam och strukturerad med tidigare monteringsvana? Är du praktiskt lagd och har ett sinne och öga för detaljer? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Om tjänstenVi söker nu dig som vill arbeta som finmontör hos ISEC Monitoring systems i Helsingborg. Du kommer att vara en viktig del i produktionen och arbeta med noggrann montering av högkvalitativa produkter. Arbetet kräver precision, tålamod och känsla för detaljer, och passar dig som tycker om att följa tydliga instruktioner och samtidigt bidra till ständig förbättring.
Vi letar efter dig som trivs i en teknisk och praktisk roll där noggrannhet står i fokus. Erfarenhet av lödning, ritningsläsning, svarvning, fräsning, prototyptillverkning och finmekanik är meriterande. Du har gärna arbetat med små toleranser och har en god förståelse för hur man arbetar metodiskt och effektivt i verkstadsmiljö. Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett team som arbetar med spännande teknik och utveckling, där din noggrannhet och problemlösningsförmåga gör verklig skillnad.
Tjänsten är på dagtid 08:00-17:00. Du kommer arbeta med produkter som kräver precision och en mängd olika monteringsoperationer, vilket gör ditt arbete varierande och utmanande. Viktigt är att du har ett tekniskt intresse sedan tidigare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Noggrann montering av små, tekniska komponenter
Följa arbetsinstruktioner och rutiner
Avsyning och kvalitetskontroll
Bidra till en ordnad, säker och effektiv arbetsmiljö
Löda små komponenter
Samarbeta och stötta teamet i lärande och utveckling
Krav för tjänsten:
Fyllda 18 år
Tidigare erfarenhet från produktion, montering eller liknande praktiskt arbete
Tekniskt intresserad och van att arbeta med händerna
God svenska och engelska i tal och skrift
Tillgänglig för skiftarbete (dag och kväll)
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av finmontering eller arbete med små komponenter
Arbetat inom industri som maskinoperatör eller processoperatör
Körkort och tillgång till bil
Bakgrund inom skönhetsyrken, t.ex. fransförlängning eller nagelteknik
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett öga för detaljer, gillar att jobba fokuserat och tycker om att ta ansvar. Du trivs i en miljö där kvalitet och precision är i fokus och du är en lagspelare som gärna hjälper till där det behövs. Du hjälper gärna till där det behövs, ser till gruppens och företagets bästa. Det är viktigt att du delar ISECS värderingar om kvalitet, ansvar och laganda.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 6 månader med möjlighet till förlängning.
Arbetstid: Dagtid 08:00-17:00
Plats: Helsingborg
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Processbemanning AB med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos vår kund. Så ansöker du
Känner du igen dig i annonsen? Då är du välkommen att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att kalla till intervju löpande. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt. För frågor om tjänsten vänligen kontakta oss på tel. 042-210 299. Vi tillämpar löpande rekryteringsprocess och ber dig söka omgående. Ansök via länken nedan. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se
där hittar du även våra övriga lediga tjänster! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
