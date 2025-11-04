Montör Täby
2025-11-04
Din nya tjänst
Vår kund i Täby utvecklar, konstruerar och bygger ihop avancerade maskiner och är världsledande inom sitt teknikområde. Vi söker nu en montör till denna spännande kund. Du erbjuds ett uppdrag på ett företag med moderna och fina lokaler.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
montera kundens olika produkter
bygga kablage och rack
dra kablar
installera programvara och hantera ändringar/korrigeringar
Heltid 40 h/veckan Dagtid måndag-fredagBakgrund
Personen vi söker har minst gymnasieutbildning gärna mot el eller elektronik. Finns eftergymnasial utbildning inom el/elektronik ser vi det som ett stort plus. Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av montering.
Meriterande med god datavana, lödcertifikat samt erfarenhet av att löda, läsa kretskortsschema, byggnation av el-rackar, kablage och komponentkännedom. För denna tjänst behöver du kunna tala och skriva obehindrat på både svenska och engelska.
Du som person
Du är med fördel:
Noggrann, självgående och en lagspelare
Positiv och skötsam
Teknikintresserad
Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073-856 53 74 eller Sanja Kolar på 070-860 82 52. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 19/11-25.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (TechSverige), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som ligger i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga. Det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Ida Sebitli ida.sebitli@thalamus.se 073 856 53 74 Jobbnummer
9588099