Montör/Svetsare - Vallentuna
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vallentuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vallentuna
2026-06-18
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, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Montör/Svetsare till en viktig roll hos vår kund i Vallentuna!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Vår kund är ett etablerat företag med verksamhet inom verkstad, montage och industriella lösningar. Företaget arbetar med tillverkning, service och installation där kvalitet, flexibilitet och kundfokus står i centrum.
Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete och ett praktiskt arbetssätt. Här arbetar man nära varandra i ett sammansvetsat team där variationen i arbetsuppgifterna gör att ingen dag är den andra lik.Om tjänsten
Som montör/svetsare får du en varierande roll där du arbetar med flera olika delar inom verkstad och produktion. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat svetsning, montage, enklare elarbeten samt allmänt verkstadsarbete.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i olika projekt och uppdrag. Rollen innebär stor variation och passar dig som trivs i en praktisk och flexibel arbetsmiljö där man hjälps åt och arbetar nära verksamheten.
Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att arbetet utförs med hög kvalitet och god service mot företagets kunder.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning och montage och som trivs i en bred och varierande roll. Du är praktiskt lagd, ansvarstagande och tycker om att arbeta med händerna.
Du har ett positivt driv, arbetar noggrant och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du lösningsorienterad, flexibel och van att ta egna initiativ i det dagliga arbetet.
Att bidra till en god arbetsmiljö och vara en hjälpsam kollega ser du som en självklarhet.Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsarbete
Erfarenhet av montagearbete
Erfarenhet av verkstads- eller industriarbete
Kunskap inom enklare elarbete och elscheman
Förmåga att läsa ritningar
Goda kunskaper i svenska i tal och skriftÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Vallentuna (visa karta
)
186 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9970518