Montör / Svetsare - Fältarbete (MMA)

Needefy AB / Svetsarjobb / Södertälje
2026-04-20


Vill du ha ett jobb där du får jobba praktiskt, lösa problem och se resultat direkt?
Vi söker nu självgående montörer/svetsare till ett bolag som erbjuder helhetslösningar inom service mot den industriella sektorn, bland annat specialanpassade stålkonstruktioner ute hos kund.
Här är det inte verkstadsgolv och samma moment varje dag, du är ute på plats, monterar, svetsar och löser uppgifter i verkligheten.

Om rollen
Du jobbar ute hos kund med montage av stålkonstruktioner och olika typer av servicearbeten.
Fokus ligger på:

Montage ute på plats

MMA-svetsning

Anpassning och problemlösning i verkliga miljöer

Arbetet är varierande, du kan vara på ett ställe i två dagar och sedan utföra nästa jobb på en annan site.
Du jobbar oftast i team om 2 personer, ibland i större grupper.

Det här jobbet passar dig som:

Gillar att jobba praktiskt och lösa problem

Trivs med variation och att vara på olika arbetsplatser

Kan ta ansvar och jobba självständigt

Förstår att du representerar företaget ute hos kund

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
Erfarenhet av MMA-svetsning (måste finnas)

Erfarenhet av montage ute på plats

B-körkort

Svenska i tal och skrift

Meriterande

Truckkort

Erfarenhet av maskinflytt / servicejobb

Erfarenhet av att leda mindre team

Bred teknisk bakgrund inom smide/montering

Personliga egenskaper vi värdesätter

Pålitlig - du dyker upp, gör jobbet och levererar

Självständig - du kan ta ett uppdrag och driva det framåt

Noggrann - du gör rätt från början

Professionell - du bemöter kunder på ett bra sätt

Anställningsvillkor
Lön: ca 30 000 - 35 000 kr/mån beroende på erfarenhet

Arbetstid: 07:00 - 16:00

Heltid, tillsvidare (med provanställning)

Friskvårdsbidrag - 3000 kr/år

25 semesterdagar

Fackanslutet

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7599766-1955271".

Arbetsgivare
Needefy AB (org.nr 556881-6937), https://jobb.needefy.com
Kistagången 12 (visa karta)
164 55  KISTA

Kontakt
Philip Hamra
philip.hamra@needefy.se

