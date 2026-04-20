Montör / Svetsare - Fältarbete (MMA)
Needefy AB / Svetsarjobb / Södertälje Visa alla svetsarjobb i Södertälje
2026-04-20
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needefy AB i Södertälje
, Stockholm
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du får jobba praktiskt, lösa problem och se resultat direkt?
Vi söker nu självgående montörer/svetsare till ett bolag som erbjuder helhetslösningar inom service mot den industriella sektorn, bland annat specialanpassade stålkonstruktioner ute hos kund.
Här är det inte verkstadsgolv och samma moment varje dag, du är ute på plats, monterar, svetsar och löser uppgifter i verkligheten.
Om rollen
Du jobbar ute hos kund med montage av stålkonstruktioner och olika typer av servicearbeten.
Fokus ligger på:
Montage ute på plats
MMA-svetsning
Anpassning och problemlösning i verkliga miljöer
Arbetet är varierande, du kan vara på ett ställe i två dagar och sedan utföra nästa jobb på en annan site.
Du jobbar oftast i team om 2 personer, ibland i större grupper.
Det här jobbet passar dig som:
Gillar att jobba praktiskt och lösa problem
Trivs med variation och att vara på olika arbetsplatser
Kan ta ansvar och jobba självständigt
Förstår att du representerar företaget ute hos kund

Erfarenhet av MMA-svetsning (måste finnas)
Erfarenhet av MMA-svetsning (måste finnas)
Erfarenhet av montage ute på plats
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av maskinflytt / servicejobb
Erfarenhet av att leda mindre team
Bred teknisk bakgrund inom smide/montering
Personliga egenskaper vi värdesätter
Pålitlig - du dyker upp, gör jobbet och levererar
Självständig - du kan ta ett uppdrag och driva det framåt
Noggrann - du gör rätt från början
Professionell - du bemöter kunder på ett bra sättAnställningsvillkor
Lön: ca 30 000 - 35 000 kr/mån beroende på erfarenhet
Arbetstid: 07:00 - 16:00
Heltid, tillsvidare (med provanställning)
Friskvårdsbidrag - 3000 kr/år
25 semesterdagar
Fackanslutet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7599766-1955271".
Needefy AB
(org.nr 556881-6937), https://jobb.needefy.com
Kistagången 12 (visa karta
)
164 55 KISTA Kontakt
Philip Hamra philip.hamra@needefy.se Jobbnummer
9864225