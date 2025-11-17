Montör sökes till dagtidstjänst

Wikan Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ljungby
2025-11-17


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Ljungby, Älmhult, Alvesta, Värnamo, Markaryd eller i hela Sverige

Vi söker en kvalificerad montör för en dagtidsanställning med arbetstid 07:00-16:00. Tjänsten innebär montering och sammanställning av komponenter där hög noggrannhet och teknisk förståelse krävs. Arbetet utförs enligt givna ritningar, vilket förutsätter god förmåga till ritningsläsning, liksom vana vid att hantera både handverktyg och elverktyg.

Publiceringsdatum
2025-11-17

Arbetsuppgifter
Montering och sammanställning enligt ritning
Mekaniska arbetsmoment med handverktyg och elverktyg
Kvalitetskontroll och säkerställande av att arbetet utförs korrekt

Din bakgrund/Dina egenskaper
Har god verktygsvana
Kan läsa och förstå ritningar
Är noggrann, praktiskt lagd och händig
Är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt

• Bakgrund eller erfarenhet inom el är ett stort plus

Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.

Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13852".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB

Kontakt
Viktor Nyström
viktor@wikan.se

Jobbnummer
9608463

Prenumerera på jobb från Wikan Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wikan Personal AB: