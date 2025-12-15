Montör sökes till dagtidstjänst
Vi söker en kvalificerad montör för en dagtidsanställning med arbetstid 07:00-16:00. Tjänsten innebär montering och sammanställning av komponenter där hög noggrannhet och teknisk förståelse krävs. Arbetet utförs enligt givna ritningar, vilket förutsätter god förmåga till ritningsläsning, liksom vana vid att hantera både handverktyg och elverktyg.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Montering och sammanställning enligt ritning
Mekaniska arbetsmoment med handverktyg och elverktyg
Kvalitetskontroll och säkerställande av att arbetet utförs korrekt
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har god verktygsvana
Kan läsa och förstå ritningar
Är noggrann, praktiskt lagd och händig
Är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt
• Bakgrund eller erfarenhet inom el är ett stort plus
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
