Montör | Micropol | Halmstad
2026-03-02
Bli en del av ett innovativt team och forma framtiden inom fiberoptik! Hos vår kund får du chansen att arbeta praktiskt med högkvalitativa produkter i en dynamisk miljö. Med nya möjligheter och en spännande framtid hos Micropol, är det här din möjlighet att växa och utvecklas.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Som montör hos Micropol spelar du en viktig roll i sammansättningen av våra fiberoptiska produkter. Din arbetsdag startar vid din utsedda arbetsplats, där du hanterar och bearbetar beställningar baserat på monteringsanvisningar.
Arbetstider:
Vecka 1 (måndag-fredag): 05:30-14:15
Vecka 2 (måndag-torsdag): 13:30-23:15
Under de första två månaderna sker introduktionen på dagtid (07:00-16:00), innan du övergår till tvåskift.
Om digMeriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande uppgifter eller av lödning, då detta kan ge dig en fördel i arbetet med monteringen av våra produkter. Även tidigare arbete inom produktion eller teknisk montering kan vara till din fördel. Vi uppskattar även om du har en positiv inställning och lätt för att samarbeta, eftersom det bidrar till vår arbetsmiljö präglad av engagemang, omtanke och ansvar.
Formell kompetens
Vi söker dig som har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, vilket är viktigt för att kunna följa instruktioner och dokumentera arbetet korrekt. Du behöver ha god finmotorik och bra färgseende, då dessa egenskaper är avgörande i det dagliga arbetet med våra fiberoptiska produkter. Dessutom krävs det att du genomgår en godkänd medicinsk kontroll för att säkerställa din lämplighet att arbeta med kemikalier.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
