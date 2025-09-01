Montör metallprodukter
Möntör av elektromekaniska produkter
Huges Power System AB i Nättraby söker en Montör med erfarenhet av elektriskamekaniska produkter eller liknande.
Hughes Power System, är en ledande svensk tillverkare av miljövänlig utrustning för elektrifiering av järnvägssystem- och eldistributions-transmission system. Vi värdesätter höga kvalitetsstandarder och innovativa tillvägagångssätt i utvecklingsprocessen.
Vad vi erbjuder:
• Möjlighet att vara en del av ett företag som leder inom miljövänlig utrustning för elektrifiering.
• En dynamisk arbetsmiljö där kreativitet och innovation uppmuntras
• Utmanande projekt och möjlighet att arbeta med avancerad teknik
• En dedikerad och stöttande arbetsmiljö där din röst hörs och din kompetens uppskattas.
Vem vi söker
Erfarenhet av sammansättning av elektromekaniska produkter
Verkstadskunnande
Förstå ritningar och instruktioner på Engelska
Noggrann och stolt över sitt resultat
Gillar att arbeta i team
Som en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att visa upp våra produkter och förväntas kommunicera tydligt och effektivt med andra teammedlemmar för att säkerställa att våra produkter uppfyller våra kunders förväntningar och behov.
Om du tror att du har de färdigheter och den erfarenhet vi letar efter, skicka in din ansökan idag med ditt CV och ett personligt brev som beskriver din erfarenhet och varför du är den perfekta kandidaten för denna position.
Hughes Power System
Bolagets kunder finns från Nya Zealand, Afrika, Nord Amerika och till central Europa. Kunderna är järnvägsbolag och eldistributionsbolag. Vi har all tänkbar elektrotekniks utrustning, klimat simulerings utrustning, Modern maskinverkstad med ett flertal CNC styrda maskiner, 5-axlig simultan fräsning, plåtverkstad med laser skärtutrustning, kantpressning och ett robotiserat laser svetssystem på gång. Vi tillverkar de flesta av detaljerna i våra produkter.www.hughespowersystem.comhttps://www.youtube.com/@hughespowersystem Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: natalia.lee@hughespowersystem.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hughes Power System AB
(org.nr 556926-5068)
Handelsvägen 10 (visa karta
)
373 30 NÄTTRABY Jobbnummer
9486232