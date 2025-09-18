Montör lagerinredning
2025-09-18
Nu söker vi dig som vill jobba i vårt härliga montageteam! Arbetet innebär montering, demontering, reparationer/underhåll av lagerinredningar. Lagerinredningar såsom pallställ, lagerhyllor, entresoler och mycket mer. Kolla gärna in vår hemsida rudell.se för att få en bild av vår verksamhet. vi finns även på instagram /linkedin där man kan se bilder ifrån våra arbeten.
Vi jobbar dagligen hos olika företag där du är ansiktet utåt för Rudells. Man skall vara framåt, glad och intresserad av arbetet som vi utför samt vara händig. Man skall klara av/och vilja att ha ansvar för egna montage efter inlärningsperiod. Man bör ha en stark kropp då arbetet innebär fysiskt arbete.
Jobbet kräver att man har B-körkort då vi utgår från Kungälv med våra arbetsfordon. Har man truckkort samt saxliftkort är det ett stort plus. Jobbet innebär arbete på hög höjd.
Arbete utförs i hela Sverige, men oftast sker våra arbete i Göteborg med omnejd.
Vi söker 2 st montörer på heltid. Vi är ute efter att fastanställa efter en tidsbegränsade anställning.
Arbetstider vardagar 7-16. Även helgarbete förekommer.
Ansökningar tas endast emot via mail
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Endast via mail
E-post: info@rudell.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 556635-5235
För detta jobb krävs körkort.
Rudells Entreprenad AB Jobbnummer
9515293